Únor s PlayStation Plus se ponese ve znamení UFC i zábavních parků

27. 1. 2022 12:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Leden pomalu končí, a tak je čas odhalit hry z předplatného PlayStation Plus pro nadcházející měsíc. V únoru si do svých knihoven budete moct přidat trojici titulů – dostane se na nadšence do MMA, manažerských simulátorů zábavních parků i na nedočkavce na nadcházející Tiny Tina’s Wonderlands.

První hrou z únorové nabídky je EA Sports UFC 4 ve verzi pro PlayStation 4, kde se z amatérů budete moct vypracovat až na celebrity světa zápasů.

zdroj: EA Sports

Druhým titulem je samostatně stojící rozšíření pro Borderlands, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Tina se na konci března dočká své vlastní hry, která na tenhle datadisk z roku 2013 tematicky naváže. Do fantasy střílečky připomínající stolní RPG se můžete pustit sami i v kooperaci.

zdroj: Gearbox

Třetí a poslední únorovou hrou je pak exkluzivně pro majitele PlayStationu 5 konzolová edice tycoonu Planet Coaster. V ní si můžete postavit zábavní park svých snů.

zdroj: tisková zpráva

Trojici her si budete moct do knihovničky přidat od 1. do 28. února, máte tedy ještě pět dní na vyzvednutí lednové nabídky, kterou tvoří Persona 5 Strikers, DiRt 5 a Deep Rock Galactic.