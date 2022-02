Úniky z natáčení seriálu Pán prstenů: Záporákem v brnění bude vymyšlená postava

7. 2. 2022 16:17 | Novinky | autor: Václav Pecháček

V pátek jsme se s Alešem pustili do nelehkého úkolu: Prohlédli jsme si všechny kryptické nové plakáty, které vydal Amazon jako upoutávku na svůj chystaný seriál ze světa Pána prstenů, a pokusili jsme se uhodnout, ke které postavě konkrétní obrázky pasují. Sice zatím stoprocentně nevíme, jak přesní jsme byli, ale nové internetové spekulace naznačují, že párkrát jsme se pořádně sekli.

Účet Fellowship of Fans, který můžete sledovat na Twitteru či na YouTube, pečlivě sleduje pozadí seriálu The Lord of the Rings: The Rings of Power a během víkendu přišel s exkluzivními informacemi týkajícími se nových plakátů. Pochopitelně jsou to informace nepotvrzené, takže je klidně možné, že jejich původci střílí od boku podobně jako my v redakci… Ale, upřímně, spíš nestřílí a pravděpodobnější varianta je, že se díváme na skutečné úniky z natáčení. Proto, pokud byste se chtěli vyhnout jakýmkoliv spoilerům, raději přestaňte číst.

S jakými šokujícími odhaleními tedy přišli leakeři? Pojďme si napřed probrat plakáty, na kterých se s nimi já nebo Aleš shodneme. Tak tedy:

Tohle je skutečně Durin III.

Tohle je jeho žena, trpasličí královna.

Tady máme Ar-Pharazôna.

Tady je Isildur s provazem.

Galadriel v brnění a s dýkou.

Isildurova sestra Carine.

Elfský král Gil-galad.

No a co ty neshody? Těch se taky pár našlo. Tak například:

TOHLE NENÍ SAURON. Dokonce to není ani Černokněžný král. Podle úniků jde o novou postavu jménem Adar, což by snad měl být elf, který vede skřety do války a navíc je to příbuzný Galadriel. A drby tvrdí, že půjde o hlavního záporáka celé první série.

Upřímně moc nevím, co si o tomhle odhalení myslet, a pořád tiše doufám, že není úplně přesné, protože jakkoliv mi nevadí skutečnost, že by Sauron na svou stranu zlákal nějakého významného elfa a použil ho pro svoje zrádné úklady, tak, jak to kdysi udělal Morgoth s nešťastným Maeglinem, vážně se mi nepozdává, že by Adar měl být Galadrielin blízký příbuzný, možná dokonce bratr.

Paní Lórienu pochází z nejdůležitějšího rodu elfské historie a osudy všech jeho členů jsou pečlivě zdokumentovány. Pro padlé levobočky tu podle mého názoru prostě není místo. No uvidíme. Co tam máme dál?

Dalším pánem na holení je ten se svitkem. Já jsem si myslel, že by mohlo jít o Elronda, Aleš tipoval Círdana – no a podle úniků to je třetí významný elfský pán, a sice tvůrce Prstenů moci Celebrimbor. Což mi moc nedává smysl, protože toho bych určitě nečekal v takhle honosných šatech, jako spíš v kovářském pracovním oděvu, ale… budiž. Třeba měl zrovna návštěvu.

Tohle je prý zase Elrond, kterého mimochodem hraje Robert Aramayo aneb mladý Ned Stark, a stavbička na žezle má představovat Gondolin. Inu, proč ne, já sice čekal Elendila a Aleš Castamira, tedy jsme směřovali spíš mezi lidi než mezi půlelfy, ale ruku do ohně bychom za to asi ani jeden nedali.

Chlapík s mečem má být Elendil, nikoliv jeho syn Anárion, jak jsem myslel já, ani Eldacar, kterého tipoval Aleš. Díváme se tedy na nový Narsil?

Pán s šípem v ruce se prý účastní některých bitev v jakési vesnici, ale víc toho o něm neprozrazují ani autoři úniků.

No a nakonec je tady ona záhadná postava s jablkem v ruce. Aleš si myslel, že by snad mohlo jít o Gandalfa… a víte co? Vypadá to, že měl možná pravdu, protože úniky říkají, že jde o jakéhosi čaroděje, který do Středozemě spadl na meteoritu.

Ehm. Ano. Čtete správně. Na meteoritu.

Zní to spíš jako něco z Malazské knihy padlých než z Pána prstenů, vždycky jsem žil v dojmu, že čarodějové do Středozemě prostě připluli na lodích a přistáli v Šedých přístavech, kde je patřičně přivítal Círdan Stavitel lodí (a občas jim rozdal nějaké významné šperky, že ano, Gandalfe), ale pokud autoři seriálu cítí, že potřebují epickou scénu kouzelného dědy na padajícím šutru, kdo jsem já, abych se s nimi hádal?

Každopádně doufám, že nám Amazon brzo poskytne nějaký pořádný trailer, protože jestli se Tolkienovi fanoušci budou muset dalších pár měsíců nimrat v každičkém pixelu a vzrušeně halekat, že ta či ona postava má podobnou záděru jako ten či onen herec, všem nám z toho kolektivně začne šplouchat na maják.

Seriál Pán prstenů: Prsteny moci bude mít premiéru 2. září na Amazon Prime.