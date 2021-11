Úniky hovoří o obsahu prvního updatu pro Call of Duty: Vanguard

26. 11. 2021 15:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Vanguard sice start první sezóny odložilo na 8. prosince, už nyní ale komunita díky několika drobným únikům spekuluje o tom, jaké novinky v rámci prvního battle passu můžeme očekávat. Jako obvykle budou samozřejmě přibývat nové zbraně a operátoři.

Podle twitterového účtu SizeStation má mít první velký obsahový update s číslem 01.08 velikost necelých 41 GB, alespoň tedy na PlayStationu 4. Na nové generaci konzolí od Sony bývají updaty zpravidla o něco menší.

Call of Duty®: Vanguard Update 01.008.000 (PS4 : 01.08) Added To Database.



Season One



⬛ New Download Size :

⬜ US : 40.773 GB



Medium Update Size !



#Vanguard #CallOfDuty pic.twitter.com/IzXfX8pHCz — Playstation Game Size 2 (@SizePlaystation) November 20, 2021

Doprovodné obrázky ukazují tři nové operátory v tropickém prostředí, které velmi pravděpodobně odkazuje na novou mapu pro Call of Duty: Warzone. Ta ponese název Caldera a vystřídá dosluhující Verdansk. Spekuluje se o tom, že by mezi zbraně, které v rámci updatu do hry přibydou, mohly patřit Welgun and M1944 Hyde Carbine. Zatím je ale třeba všechny oficiálně nepotvrzené zprávy brát s rezervou.

Ve Warzone momentálně probíhá event s názvem Operation Flashback obsahující prvky z předchozích sezón Modern Warfare a Black Ops Cold War. Pokud se tedy se starými kulisami chcete rozloučit, máte ideální příležitost. Před příchodem Caldery by měly proběhnout ještě dva další eventy.