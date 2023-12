Únikům se nevyhnulo ani Suicide Squad: Kill the Justice League

20. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Rocksteady na konci listopadu uspořádalo uzavřený alfa test pro svou chystanou komiksovou kooperaci Suicide Squad: Kill the Justice League, ze kterého záhy unikly informace a záběry včetně kompletního intra a desítek minut z hraní. Po třech týdnech se ale hra potýká s dalším, řádově větším únikem informací.

Po internetu tak teď kolují spoilery o nejrůznějších, dříve neodhalených postavách z univerza DC, doprovázené dalšími videi i dialogy, které odhalují zápletku připravované hry. Včetně například takových informací, jak dopadl arkhamský Batman.

Rocksteady k úniku stihlo poskytnout oficiální vyjádření, kde situaci označuje za zklamání a prosí hráče, aby ostatním nekazili zážitek sdílením uniklých materiálů. Ze sociálních sítí už začaly některé příspěvky mizet s odkazem na porušení autorských práv, samozřejmě ale nejrůznějšími kanály po internetu kolují i nadále.

Dvorní režisér a scenárista DC Comics, James Gunn, se navíc předevčírem nechal slyšet, že by Suicide Squad: Kill the Justice League nemuselo být poslední hrou z arkhamského univerza, aby svůj příspěvek na sociální síti Threads posléze bleskurychle smazal. V další odpovědi fanouškovi přiznal, že by si přál další hry ze série Arkham, protože je jejich velkým fanouškem, nic konkrétního o plánech Rocksteady ale v této chvíli říct nemůže.

Suicide Squad: Kill the Justice League vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 2. února 2024.