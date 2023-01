Unikly únorové hry pro PlayStation Plus. Potěší hlavně české publikum

30. 1. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zdá se, že se Sony opět nepodařil udržet pod pokličkou nášup únorových her, které budou k dispozici ke stažení v rámci předplatného PlayStation Plus. Známý leaker pod přezdívkou Billbil-kun na Twitteru včera zveřejnil zajímavý žánrový mix titulů, které by ve službě měly přistát 7. února.

PREMIERE



February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC)



OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition* (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)



⌛️Feb 7th - March 6th



*Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon — billbil-kun (@billbil_kun) January 29, 2023

Nelze začít jinak než tuzemskou srdcovkou Mafia: Definitive Edition. Předělávku kultovní klasiky před více než dvěma lety recenzoval Pavel. „Remake Mafie je skvělým způsobem, jak si připomenout českou legendu, která je dnes už přeci jen poněkud krkolomná. Autoři s předlohou naložili citlivě, přesto dali příběhu dospělejší a uvěřitelnější punc,“ shrnuje v recenzi. Dále pak pochválil modernizaci herních mechanismů nebo třeba výborné přestřelky.

Z celého seznamu je ale Mafia jedinou hrou s poznámkou pod čarou. V některých regionech může být nahrazena hrou jinou nebo v nich naopak hráči mohou dostat titul navíc. Doufejme, že zrovna našeho trhu se vyřazení klenotu českého vývoje týkat nebude.

Dalším titulem je bláznivá skejťácká skákačka OlliOlli World. Relaxační hra s osobitou grafickou stránkou sice u nás recenzi nemá, ale na agregátoru hodnocení Metacritic se rozhodně nemá za co stydět. Od kritiků si odnáší úctyhodných 84 bodů a od hráčů taktéž pozitivních 7,6 z 10.

zdroj: Private Division

Celý seznam plnohodnotných titulů pak uzavírá Evil Dead: The Game. Krvavá kooperační střílečka čerpá ze série kultovních hororů Evil Dead. Zahrát si ji můžete až ve čtyřech, a to jak proti hordám nemrtvých a démony posedlých zrůd, tak v asymetrickém multiplayeru proti ostatním hráčům. Od recenzentů si na Metacritic Evil Dead: The Game loni vysloužil hodnocení 72, hráči pak udělili 7,5 bodů.

zdroj: Saber Interactive

Poslední hrou v únorovém předplatném PlayStation Plus je datadisk pro online střílečku Destiny 2. Beyond Light před dvěma lety zamíchal kartami světa Destiny a přinesl celou řadu novinek. Jmenovitě podtřídu Stasis, nové mise, PvE lokace, výzbroj či raid. Obecně Beyond Light představoval zásadní milník v životním cyklu hry a novou kapitolu značky. Recenzenti na Metacritic hodnotí 77 body, v hráčích ale rozšíření zanechalo mnohem rozporuplnější dojmy. Na konzolích hodnotí 6 body, zatímco na PC je situace o skoro třetinu horší - 4,1 bodů z deseti.

zdroj: Bungie.net