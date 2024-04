Uniklo datum vydání Star Wars Outlaws

9. 4. 2024 17:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční adventura v otevřeném světě Star Wars Outlaws vyjde 30. srpna. Datum vydání se nedopatřením předčasně objevilo v popisku příběhového traileru na japonském kanálu Ubisoftu na YouTube. Nová upoutávka má premiéru naplánovanou na dnešní 18. hodinu.

Společně s ní má dojít také ke spuštění předobjednávek. Vedle základní edice si můžete pořídit také prémiovou a ultimátní edici, jejíž součástí bude i season pass a krom toho se s oběma edicemi do předaleké galaxie budete moct vydat o tři dny dříve, tedy 27. srpna.

Pokud si hru předobjednáte, dostanete bonusový balíček Kessel Runner s kosmetickými předměty pro nákladní loď Trailblazer a speeder.

Ve Star Wars Outlaws se ujmete pašeračky Kay Vess, která se chystá podniknout velmi odvážnou loupež, před kterou se ale musí poprat s předními padouchy Vnějšího okraje galaxie i s politickými machinacemi, jež by její plán mohly ohrozit.

Časově je akční adventura zasazená do roka mezi filmy Star Wars: Impérium vrací úder a Návrat Jediho, do občanské války mezi Aliancí povstalců a Impériem. Vyvíjí ji studio Massive, které stojí za sérií The Division či loňským Avatarem: Frontiers of Pandora.