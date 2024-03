Uniklé fotky ukazují bílý Xbox Series X bez mechaniky

29. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Debaty o půlgeneraci konzolí jsou v plném proudu. Dočkáme se tedy toho PlayStationu 5 Pro? A co chystá Xbox? Druhý jmenovaný podle nepotvrzených drbů představí novou verzi již letos v létě.

Aktuálně jsme zvyklí na černý Xbox Series X a bílý Xbox Series S – první s mechanikou, druhý bez. To by se ale letos v červnu či červenci mělo podle zdrojů webu eXputer změnit s příchodem bílého Xboxu Series X, který má postrádat mechaniku pro hry na pevných nosičích.

Web tato svá tvrzení podpořil několika fotografiemi zařízení od svého zdroje, jejichž uvěřitelnosti příliš nepomáhá naprosto pochybná kvalita (neumím si představit, jak starým telefonem byla taková fotografie pořízená…).

Ale budiž, máme s čím pracovat a vlastně to jediné zajímavé je jiná barva a absence zdířky na disky. Jinak se totiž bílý, bezdiskový Xbox Series X od toho současného nijak neliší. Tedy zvenčí. Vevnitř totiž má dojít k jistému upgradu, kde se ale zatím hovoří jen o lepším chladiči.

A je pak zcela logické, že by tato nová verze konzole měla stát méně než disková verze, a to zhruba o desetinu až pětinu. Pravdivosti všech informací výše nahrávají dva faktory. Zaprvé, přiklání se k nim i web The Verge, který disponuje vlastními dokumenty popisujícími specifika bílého Xboxu, která prý odpovídají tomu na fotkách.

Zadruhé, loni v rámci soudních tahanic Microsoftu na veřejnost unikly informace o plánovaném omlazení obou současných Xboxů, jejichž realizace se máme dočkat v druhé polovině letošního roku. Phil Spencer z Microsoftu nicméně tehdy na úniky reagoval s tím, že jsou zastaralé a vývoj se ubírá jinudy (ostatně tehdejší únik poukazoval například na válcovitý tvar konzole).

Stále se tedy pohybujeme v oblasti zvěstí a nepotvrzených výkřiků. Pravda, tedy oficiální oznámení od Microsoftu, na sebe už snad nenechá dlouho čekat.