Unikátní adventura Dear Esther je při příležitosti kulatin zdarma

Přelomová explorativní adventura Dear Esther původně sice vyšla už v roce 2008 jakožto modifikace běžící na enginu Source stejně jako Half-Life 2, ale včera tomu bylo přesně 10 let od jejího komerčního vydání v podobě placeného remasteru.

Studio The Chinese Room při této příležitosti uvolnilo svou hru zdarma pro všechny. Stačí, když si ji přidáte do knihovny na Steamu do zítřejší 16. hodiny a bude navždy vaše. Navíc se nejedná o původní verzi z roku 2012, ale o verzi Landmark Edition z roku 2017, kdy byla hra přetvořena v enginu Unity.

Dear Esther je spíš zážitkem než hrou. Herních mechanismů je zde pomálu, budete předně bloudit tajuplným ostrovem, kochat se a prožívat cokoliv, co si pro vás tvůrci tohoto „walking simulatoru“ připravili.

10 years ago this week Dear Esther was released.

To celebrate, PC version is now FREE for 48 hours!https://t.co/GwnMl0r1Bi



Maybe you can offer it to someone special.



And to us, the most cherished gift would be hearing your memories of playing the game. #10YearsOfDearEsther pic.twitter.com/wIbgbTxEbj