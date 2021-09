Ulítlé Tiny Tina’s Wonderlands ukázaly záběry z hraní i datum vydání

11. 9. 2021 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejší PlayStation Showcase jsme kromě oznámení pěkné řádky nových her měli možnost vidět i hromadu trailerů k těm, o nichž už víme. Jedním z dříve známých titulů, které se v pásmu Sony objevily, byl i fantasy spin-off Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands od Gearboxu, kde se šílený komiksový svět ukáže v trochu pohádkovějším prostředí RPG s vypravěčem.

Ale opravdu jen trošku, protože jak říká sama Tiny Tina: „Možná se ptáte, proč jsou v tomhle fantasy světě bouchačky? A já jsem moc ráda, že se ptáte, protože... Zavřete klapačky a koukejte střílet!“ V chaotické mysli téhle paní jeskyně klasická pravidla ani hody kostkou tak docela neplatí. Mimo tradičních zbraní ze světa Borderlands si ale budete moct sáhnout i na novinky v podobě kuší a chybět samozřejmě nemůže ani magie.

zdroj: Gearbox

V Tiny Tina’s Wonderlands si budete moct vyrobit unikátního hrdinu či hrdinku, kteří se navíc nemusí vázat na jedinou hratelnou třídu, ale klidně můžete schopnosti z šesti stromů schopností libovolně mixovat. Těšit se můžete také na kooperační režim až pro čtyři hráče, klidně ale budete moct hrát i sólo.

zdroj: Gearbox zdroj: Gearbox

V roli Tiny opět exceluje její dabérka Ashly Burch a některým vedlejším postavám Wonderlands propůjčí hlasy vcelku hvězdná sestava. Andy Samberg se objeví v roli kapitána Valentina, Wanda Sykes namluví robotku Frette a Will Arnett na vás bude promlouvat coby zlotřilý Pán draků.

Podle šéfa Gearboxu Randyho Pitchforda studio na Wonderlands střídavě (ne)pracovalo posledních deset let, nyní se ale zdá, že je vývoj prakticky u konce. Svědčí o tom i oznámení data vydání – do fantastického světa Tiny Tina’s Wonderlands se na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxech Series X/S budete moct vrhnout 25. března 2022.