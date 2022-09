Ukrajinští Frogwares přicházejí s nevšední nabídkou. Napište svůj vzkaz na dělostřelecký granát

Ukrajinské studio Frogwares je v posledních letech známo především díky herní sérii se Sherlockem Holmesem v hlavní roli, vyrobilo ovšem i ne úplně zdařilou lovecraftovinu The Sinking City. V současné době tým uzavírá úspěšnou kickstarterovou kampaň, která vybírá peníze na nové pokračování dobrodružství slavného detektiva, tentokrát s názvem Sherlock Holmes The Awakened. A pro své příznivce mají tvůrci nevšední nabídku.

Crowdfundingová kampaň končí zítra a už nyní se povedlo vybrat více než trojnásobek požadovaných 70 tisíc eur. Aby studio motivovalo potenciální donátory k co nejbombastičtějšímu finiši, přišlo se soutěží, která pravděpodobně nemá obdoby.

Nápad autorům vnukli fanoušci, kteří aktuálně slouží ve 24. samostatném útočném batalionu ukrajinských pozemních sil: Tři zájemci, kteří retweetují informace o končící kickstarterové kampani, budou moci napsat vlastní libovolný vzkaz na 152mm dělostřelecký granát, který velmi pravděpodobně brzy poté navštíví ruskou stranu fronty. Soutěž není nijak omezena, účastnit se tedy můžete i vy, vývojáři si jen vyhrazují právo zprávu odsouhlasit.

A few days till Sherlock Holmes The Awakened Kickstarter ends.



KShttps://t.co/ogZIQH7sUN



To help out, our friends in the 24th Separate Assault Battalion will write a custom msg of your choice on 152mm howitzer shell. Just ♥️ and this tweet and we'll pick 3 random winners. pic.twitter.com/SP91PccYaq