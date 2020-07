UFC 4 vyjde už za měsíc a nevypadá, že se oproti předchozím dílům posunulo

13. 7. 2020 17:30 | autor: Aleš Smutný

Sportovní simulaci koketující s bojovkou EA Sports UFC hraju už nějaký ten pátek. Žezlo přebrané po UFC Undisputed se EA dařilo úspěšně držet pozdvižené a vývojářský tým vždy sršel nadšením, díly podporoval novými fightery dlouho po vydání a s každým dílem bylo vidět, že se snaží zapracovat na věcech, které je velmi obtížné přenést do hry – tedy boj v klinči a na zemi.

Na UFC Fight Island byla představená nová hra nesoucí lakonický název UFC 4 se dvěma bojovníky na přebalu – Jorgem Masvidalem a Israelem Adesanyou. A jako by tím EA jasně říkali, kam míří. Zatímco Adesanya je nejen mediálně atraktivní a disponuje i velmi unikátní sadou schopností, Masvidal je miláček občasných diváků MMA, kteří nemají ani ponětí o tom, že tenhle chlapík je sice mediálně zajímavý (ne)sympaťák, ale není to šampion a asi nikdy nebude. Jenže je oblíbený svými příběhy o tom, jak bojoval v pouličních soubojích. A vyvoláváním kontroverze.

Tím pádem by asi nemělo být překvapením, že úvodní trailer na UFC 4 a první informace mluví především o dvou nových módech. První je Backyard a představuje právě pouliční zápasy v kleci na něčím dvorku – doslova.

Smysl tohoto formátu moc nevidím, protože jde zromantizovaný návrat do časů, kdy jsme sledovali na videu Krvavý sport. Masvidal sice začínal na ulici, ale do špičkových soutěží se dostal díky standardnímu tréninku. Kimbo Slice byl opravdu fighter z ulice, ale pamětníci si vzpomenou, jak strašlivě mimo byl během Ultimate Fightera, protože, světe div se, pouliční souboje nějak nezahrnovaly boj na zemi…

Druhým módem je Kumite, což nemá s tím karatistickým nic společného. Ze skoupých informací se zdá, že jde o doslovný návrat k osmdesátkovým akčním filmům, protože tu současní fighteři čelí soupeřům v aréně, kde jsou sochy kober, planou ohně a… co má tohle společného s moderním MMA?

Pokud byste se divili, proč tu remcám na to, že zde budou nové módy a nevěnuju se samotným herním prvkům, důvod je prostý. Kromě slibů nemám nic, na čem bych mohl stavět. Stránky EA Sports ještě ani nezaznamenaly, že v jejich sérii UFC je už čtvrtý díl, a propagují trojku. Několik věcí jsme slyšeli v promo části nedělního turnaje, ale musíme se spokojit s tím, že animace bojovníků budou realističtější a dojde k předělání takedownů a boje na zemi. Jenže žádná ukázka.

Přitom tohle je věc, která potřebuje demonstraci a vysvětlení. Boj na zemi byl ve všech dílech hodně abstraktní a fungoval... v jedničce někdy, ve dvojce skvěle, ve trojce s výhradami. Ale platilo, že vývojářský tým má pořád problémy s navázáním animací úderů a reakcí zasažených fighterů.

Je to logické, protože je tu oproti bojovkám nebo boxu mnohem víc možností jak, čím a kde soupeře zasáhnout a modely na to musí patřičně reagovat. Jenže z dvouminutového traileru to nevypadá na nějaké zlepšení.

Popravdě, z toho, co zatím vidím a vím, mám dojem, že EA Sports UFC 4 bude spíš jakýsi upgrade trojky s bizarními přídavky ve formě Kumite a spol. Snad mi tenhle dojem tvůrci vyvrátí, ale moc času na to nemají – hra vychází už za měsíc, 14. srpna na Xbox One a PlayStation 4 (PC se nekoná), a to je opravdu málo času.