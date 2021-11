Ubisoft z Far Cry 6 odstranil omylem přidanou misi s Dannym Trejem

4. 11. 2021 14:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čerstvý update pro Far Cry 6 ze hry odstraní úkol Dani & Danny vs Everybody. Úkol, v němž se objevuje slavný herec Danny Trejo, byl podle poznámek k patchi omylem vypuštěný příliš brzy a do hry se později zase vrátí, tentokrát v hotové podobě.

Někteří hráči ale misi stihli rozehrát, a ačkoliv je čekaly nedopsané texty či nedokončené animace, byla v podstatě hratelná. Danny Trejo potřebuje pomoc yarské Dani (či Daniho), protože ho obtěžují Castillovy jednotky, zároveň ale vyžaduje asistenci při vaření svých proslulých tacos. Za odměnu vás nechá projet na své motorce.

Finální podobu bezplatného DLC si budete moct ve Far Cry 6 vychutnat v prosinci a nebude jediným doprovodným obsahem, kde se objeví nějaká slavná tvář. Ubisoft do budoucna slibuje třeba crossover s Rambem a dalšími, zatím nejmenovanými hrdiny. Či hrdinkami?

Kromě toho patch opravuje řadu chyb, zlepšuje výkon a přidává režim pro barvoslepé či možnost přeskočit úvodní sekvenci. Stejně tak ve hře po aktualizaci najdete nové denní a týdenní výzvy a speciální operaci s názvem Los Tres Santos. Na PS5 má nicméně jeden drobný neduh – update o velikosti 90 GB je větší než samotná základní hra.

Kompletní poznámky a seznam změn najdete na oficiálním fóru.