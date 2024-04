Ubisoft: Vývojáři budou generativní AI používat jen tehdy, když v tom kreativci uvidí hodnotu

15. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nejnovější projekt NEO NPC od Ubisoftu je jednak důkazem praktického využití generativní umělé inteligence ve hrách, ale na GDC byl spíše pro smích. Dialogy, které směrem k hráči generovaly nebohé postavy, by asi v normálním vývoji do hry neprošly. NEO NPC ale není žádná hra, jde pouze o technologický experiment, jakýsi nástřel toho, čeho bychom se mohli za pár let dočkat. A tak posměšky zatím tolik nevadí a Ubisoft si z nich očividně těžkou hlavu nedělá.

Virginie Mosser, ředitelka narativního oddělení Ubisoftu, prozradila v rozhovoru pro Games Industry hlavní princip projektu: Umělá inteligence musí sloužit příběhu hry tím, že zlepší interakci s hráčem, aniž by nějak výrazně dominovala.

NPC poháněná systémem NEO, jako například na GDC předváděná postava Iron, jsou naprogramovány tak, aby udržovaly soustředění na cíle hry a jemně hráče nasměrovaly zpět na správnou cestu, když se příliš odchýlí od mise. Tato rovnováha zajišťuje, že umělá inteligence proces vyprávění příběhu spíše posiluje, než aby ho narušovala.

Guillemette Picard, vice prezidentka produkce Ubisoftu, zdůraznila zásadní roli tvůrčích týmů při zavádění nových technologií. Podle Picard závisí budoucnost umělé inteligence ve hrách na její schopnosti obohatit herní zážitek, udělat díky němu hry trochu dynamičtější, živější a reaktivnější. Zdůraznila, že integrace umělé inteligence umožňuje vytvářet příběhy, v nichž mají hráči významnou kontrolu nad směřováním příběhu, což nabízí dříve nedosažitelnou úroveň personalizace.

zdroj: Ubisoft

No posuďte sami, takhle nemluví snad ani ty nejblbější NPC v průměrných hrách...

Picard tvrdí, že ve výsledku budou o nasazení generativní umělé inteligence do her rozhodovat kreativci. „Jediným způsobem, jak to udělat je posadit k jednomu stolu kreativce spolu s technology a nechat je pracovat na stejném projektu. A řídit to budou kreativci. Pokud ti v generativní AI neuvidí žádnou hodnotu, nebude se v projektu používat. Jinak by to totiž vedlo jen k produkci průměrných her. V tomhle případě nesmíme dovolit používání technologií jen pro to, že to jsou zajímavé technologie,“ řekla Picard pro Games Indutry.

A je pravdou, že první vlaštovky s využitím generativní umělé inteligence jsou v lepším případě nesmělé, v horším případě spíše k smíchu, viz NEO NPC. Nicméně pro některé typy her a pro některé typy NPC jde zcela jistě o budoucnost, které se nevyhneme. Otázkou tak zatím zůstává, jak rychle to přijde a v jaké míře, ne kdy.