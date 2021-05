Ubisoft vypustí nové informace o Far Cry 6 nejspíš už v pátek

Far Cry 6 je jedním z řady titulů stižených smutným pandemickým osudem. Letošní dost možná největší želízko v ohni vydavatelství Ubisoft mělo původně vyjít už v únoru, nakonec bylo ale odloženo, a to dokonce na neurčito.

zdroj: Ubisoft

V současné době tedy známe jen identitu hlavního záporáka Antóna Castilla, kterého ztvární Giancarlo Esposito, a také lokalitu, kde se bude frenetická akce plná výbuchů odehrávat tentokrát - karibský ostrov Yara, který připomíná v čase zakonzervovanou Kubu.

To jediné, co se kolem hry v poslední době točí, jsou občasné příspěvky na oficiálním twitterovém účtu, který hovoří hlasem zmíněného diktátora o potlačování probíhající revoluce. Už velmi brzy bychom se ale měli dočkat konkrétnějších novinek.

Far Cry 6 trailer/interview embargo ends May 28th at 10:15 AM PDT/ 19:15 CEST. Check our YouTube video for the ins and outs: https://t.co/sz6OqIfAG7 #FarCry6 pic.twitter.com/WzVpmFZDt9