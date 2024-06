Ubisoft vydal multiplayerovou střílečku BattleCore Arena

7. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Z kraje letošního roku se ukázalo, že zrušená onlinová řež BattleCore Arena znovu vyjde pod patronátem vydavatelství Ubisoft, přičemž k životu ji znovu přivádí pobočka, která vytvořila Assassin's Creed Mirage.

Tehdy jsme se nedozvěděli, kdy se znovuvydané hry dočkáme. Ubisoft ji bez předchozího varování z ničeho nic vydal během včerejška. Sice jen v předběžném přístupu, ale kdokoliv si ji může vyzkoušet na Steamu, v Epicu a Ubisoft Connect bez nutnosti cokoliv kupovat, protože je free-to-play.

Jedná se o čistě multiplayerovou řež, v níž hrajete za kouli a vrážíte do ostatních, abyste je vyrazili z arény. Po nepřátelích i střílíte a děláte vše pro to, abyste se sami udrželi na plošinkách a nespadli do propasti.

Do začátku jsou tu tři herní módy – Backup, tedy teamový deathmatch pro dva tříčlenné týmy; Q-Ball, v němž se hráči přetahují o titulní jádro; a free-for-all, tedy nejklasičtější vyřazovačka. Další režimy, mapy, vybavení, kosmetické doplňky a prvky, které si vyžádá komunita, budou přibývat v průběhu předběžného přístupu.

Zároveň se počítá se sezónním přísunem obsahu, kde nebude chybět season pass se skiny koulí a jader, vašimi bannery, jinými efekty explozí a tak podobně. Ostatně už teď si můžete pořídit balíček kosmetických doplňků s přístupem do jednoho season passu za 370 korun, dále pak ještě trochu naditější balíček za dvojnásobek, a ještě jeden, jinak pojatý balíček doplňků s měnou na jejich nákup za 500 korun.

Samozřejmě až čas ukáže, zda se BattleCore Arena nějak víc usadí, najde si svou hráčskou základnu a bude vzkvétat, nebo po ní nikdo ani neštěkne a rychle umře. V každém případě moc nerozumím tomu, proč Ubisoft nepočkal s jejím vydání na pondělní večer, kdy by taková informace v rámci streamu Ubisoft Forward mohla mít přece jen větší dopad na přísun prvních hráčů…