Ubisoft vám pošle posměšný email, pokud nebudete hrát Far Cry 6 dost často

Far Cry 6 vyšlo začátkem měsíce. Jestli jste ale měli plný kalendář a hru zapnuli jen na chvilku a ještě se k ní nevrátili, možná jste také dostali email od hlavního záporáka Antona Castilla. Nebo abych byla přesnější, od marketingového týmu Ubisoftu. Ten se rozhodl pro vcelku originální způsob, jak vám připomenout, že byste se mohli vrátit ke hraní.

A lot of games are already ruthlessly designed to maximize engagement, but now they email and hassle you if you dare to stop playing them. pic.twitter.com/TRIsV4jnZP