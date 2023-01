Ubisoft ukázal další gameplay Skull & Bones. Na revoluci to nevypadá

14. 1. 2023 12:39 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Snad aby Ubisoft alespoň trochu zmírnil rozhořčení fanoušků po dalším odkladu pirátské online akce Skull & Bones, ukázal v pátek večer na Twitchi téměř čtyřicetiminutové video z gameplaye. A já si říkám, jestli to byla dobrá volba, protože to, co jsme měli možnost vidět, vypadá jako typická ubisoftí tuctovka s nenápaditým příběhem a tunami sbíratelného balastu. Můžete se podívat níže.

Ale pěkně popořadě, protože stream odstartoval příběhovým CGI trailerem. Nacházíme se na konci 17. století, do Evropy proudí po nových námořních cestách luxusní suroviny, exotické drahé kovy a neřesti z Indie. A kde je zlato, hedvábí a diamanty, tam jsou piráti.

Gameplay pokračuje s naučeným komentářem Joela Janisse, narativního ředitele hry, který vysvětluje, jak bude ve Skull & Bones vyprávěn příběh – skrze deníky, vzkazy v lahvi a stopy. Tedy přes collectibles. A demonstrovaný quest o následnickém sváru mezi sourozenci to jen dokazuje. Text je sice dramaticky nadabovaný, ale ve výsledku příběh posouvá hlavně psaná expozice. Doufejme, že takové vyprávění se bude týkat jen úkolů vedlejších, nikoliv hlavní příběhové linie.

Už při proplouvání kolem vraků lodí, zděných pevností a skrytých osad na vás vyskakují informace o všech možných typech lootu, které jsou pro tvorbu Ubisoftu tak typické a nevypadá to, že se vyhnou Skull & Bones. Dokonce ani krátká ukázka rabování pobřežního města nenabízí nic víc než bránění zátoky, zatímco posádka ovládaná umělou inteligencí naplňuje ukazatel uloupeného zboží.

Naopak skvěle vypadá prostředí hry. Tentokrát proplouváme podél afrického pobřeží. Moře se vlní u rozeklaných pískovcových skal, zářivě zelené palmy se kymácejí ve větru a slunce pableskuje na vodní hladině. I přes lehce fantaskní stylizaci si Ubisoft drží vysoký grafický standard a na Skull & Bones je radost pohledět.

Hratelností vše stále připomíná lodní pasáže z rozličných dílů Assassin's Creed, což je určitě dobře. Hráčům pak jistě udělá radost návrat pirátských odrhovaček. Ty budou tentokrát trojího typu: Klasické pirátské popěvky v angličtině, písně v řeči lokálních národů a nakonec smyšlené skladby ze světa a příběhů Skull & Bones.

Stream neprozradil nové datum vydání. Zato už jen otevření minimapy musí každému, kdo má panickou hrůzu z velkého množství sesbíratelných předmětů, působit návaly nevolnosti. Doufejme, že se pletu, že ze simulátoru pirátů se nakonec stane dělová koule a neklesne ke dnu jako kotva.