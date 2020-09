Ubisoft příští čtvrtek představí Immortals Fenyx Rising, přejmenované Gods & Monsters

2. 9. 2020 10:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ať už se vám první tisková konference Ubisoftu zastupující E3 líbila, nebo ne, už příští týden se dočkáte jejího druhého dílu. Nový stream Ubisoft Forward sice vynechá Assassin’s Creed Valhalla, ale zase poodhalí jiné očekávané hry v čele s jednou, o které jsme se od minulé E3 prakticky nic nedozvěděli.

Jedná se o Gods & Monsters, fantasy RPG zasazené do starověkého Řecka. Jen už je na čase zapomenout tento název, který je sice takový nemastný neslaný, ale pořád lepší než nová volba studia – Immortals Fenyx Rising. Nevím jak vy, ale já si pod tím nepředstavím vůbec nic, maximálně nějakou tuctovou mobilní hru.

Ale čert vem název, pokud se pod ním bude skrývat dobrá hra. Ubisoft detaily odhalí 10. září po deváté hodině večer. V rámci Ubisoft Forward se dostane i na Roller Champions, po kterých se rovněž slehla zem a zazní nové informace o Watch Dogs Legion.

Fanoušci For Honor, The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Siege a Hyper Scape prý také budou mít důvod vysedávat příští čtvrteční večer u svých obrazovek. A čím déle budete stream sledovat, tím lepší odměny do některých her dostanete (3x boost XP do For Honor za 10 minut, maska Ubisoft Forward pro Watch Dogs Legion za 40 minut a další).

Konečně by prý mělo mít smysl zůstat u monitorů i po proběhnutí streamu, protože Ubisoft se poté pustí do hlubších ukázek dvou nevydaných titulů. Tak snad se příští čtvrtek všichni sejdeme u našeho přenosu Ubisoft Forward!