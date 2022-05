Ubisoft mění vývojáře problémového remaku Prince z Persie

4. 5. 2022 10:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Utrápený vývoj remaku Prince of Persia: The Sands of Time bohužel nekončí a naráží na další velké zdržení. Ubisoft totiž sebral vývoj titulu původním studiím (Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai) a celý projekt převelel do Ubisoft Montreal.

Tím se mění i datum vydání, které bylo naposled „příští fiskální rok“, tedy nejpozději březen 2023. To už nyní neplatí a hra má nově krásně neurčité datum vydání „až bude hotová“. Což znamená, že s březnem příštího roku se můžeme s největší pravděpodobností rozloučit a je otázkou, jestli se stihne třeba následující fiskální rok, tedy nejpozději březen 2024.

Ostatně sám Ubisoft v aktuálním oznámení naznačuje, že vývojářům v Montrealu bude nějaký čas trvat, než si stav remaku zanalyzují a než se vývoj rozjede na plné obrátky.

Každý takový odklad zamrzí, nicméně v tomto konkrétním případě nás to zase tolik bolet nemusí. Původní Prince of Persia: The Sands of Time je pořád k mání na GOGu za sympatických 10 eur, a zrovna v době psaní textu je dokonce v akci za 2 eura, tedy v přepočtu za necelých 50 Kč. A jakkoliv nevyhnutelně zestárnul prakticky po všech stránkách, hraje se pořád velice slušně.

Za připomenutí stojí, že remake The Sands of Time jsme si měli zahrát už v lednu 2021, jen aby Ubisoft hru každých pár měsíců neustále odkládal, až jsme se dostali tam, kde jsme teď. Inu, kdo si počká...