Ubisoft hájí mikrotransakce i neúspěch Star Wars Outlaws a chystá live service Ghost Recon

21. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Rok se s rokem sešel a francouzské vydavatelství Ubisoft shrnuje svůj uplynulý fiskální rok podrobnou zprávou a hovorem pro investory. Žel, jak už to u podobných okének určených především pro byznysově zainteresované strany bývá, neobešlo se to bez pár kontroverzních výroků.

Dokument má 380 vyčerpávajících stran plných grafů, čísel a komentářů. Nicméně už na desáté se dozvíte něco málo o „byznysovém modelu a strategii“, která stojí na zlatém pravidle, že „prémiové“ hry nabízí dostatečné množství zábavy i bez dodatečných nákupů. Potud je vše v pořádku.

Jenomže následně se text otře o dodatečné monetizační praktiky, kam patří mikrotransakce, čímž předchozí část trochu podkopává. Uvádí, že tyto dodatečné nákupy dělají hry zábavnější, například skrze rychlejší postup a další možnosti úprav herních postav.

zdroj: vlastní video redakce

Firma pak ještě uvádí, že jejich zásadou je monetizace a oslovení hráčů, jejichž zážitek z hraní respektují. Tím odkazují na fakt, že častokrát jde pouze o kosmetické doplňky, případně pomocníky při nedostatku volného času. Avšak samotné vyjádření v duchu toho, že jsou hry díky mikrotransakcím zábavnější, je minimálně sporné.

Určitou dávkou kontroverze oplývá i výrok šéfa Yvese Guillemota během zmíněného setkání s investory. V reakci na dotaz ohledně slabších prodejů Star Wars Outlaws uvedl, že za ně může nevhodné období, během něhož si Hvězdné války procházely „náročnější fází“ a fanoušci pociťovali únavu.

Ačkoliv má Guillemot svým způsobem pravdu a přiznivci nejsou se stavem značky úplně spokojení (především kvůli přístupu Disney), jistě nejde o jediný aspekt. Jiné projekty z tohoto světa slavily úspěch jen těsně před Outlaws (třeba Star Wars Jedi: Survivor) a hlad po kvalitním dobrodružství z předaleké galaxie je nadále velký.

Takže šlo o kombinaci několika faktorů, kam kromě únavy ze Star Wars patří rovněž únava z opakujícího se mustru projektů od Ubisoftu, nepříznivý technický stav při vydání či několik designérských rozhodnutí, která se v konečném důsledku zase tolik nevyplatila.

Jak to ale vypadá, velkou změnu v přístupu čekat nelze. Guillemot přiblížil i budoucnost vývoje, který se z velké části zaměří na hry jako služby. Konkrétně půjde o pokračující podporu Rainbow Six Siege X, připravované Tom Clancy’s The Division 3 a pokračování série Ghost Recon. Zvlášť u toho posledního zmínka o live service modelu zamrzí.