Výkonný ředitel nové dceřiné firmy Ubisoftu je syn Yvese Guillemota. Nejde o protekci, ohrazuje se

18. 7. 2025 16:30

Ubisoft před nějakou dobou ve spolupráci s čínským Tencentem založil novou dceřinou společnost, která bude spravovat nejdůležitější značky z portfolia včetně Far Cry a Assassin's Creed. Tencent do ní investoval 1,16 miliard eur (asi 28,5 miliardy korun), nyní došlo na mírně kontroverzní oznámení, kdo výsostnou divizi v budoucích letech povede.

Nově vzniklé dceřiné společnosti budou šéfovat Christophe Derennes a Charlie Guillemot. První ve firmě pracuje přes 35 let, v roce 1997 spoluzaložil pobočku v Montréalu a donedávna vedl severoamerickou větev. Druhý jmenovaný je synem výkonného ředitele celého francouzského videoherního celku, Yvese Guillemota.

Rodinná pouta samozřejmě vyvolala hlasy o nepotismu a protekci, ačkoliv Yves Guillemot firmu v roce 1986 založil společně se svými čtyřmi bratry a o rodinný podnik tedy vlastně šlo odjakživa. Rodině Guillemotových v této chvíli patří 14% podíl v Ubisoftu, Tencent v něm vlastní necelých 10 procent.

Charlie Guillemot se nicméně ohrazuje a tvrdí, že jeho dosazení do vedoucí role má s příbuzenskými vztahy společného jen pramálo. Stojí si za tím, že je za ním spousta práce a na pozici je vhodným kandidátem díky zkušenostem.

„Ano, jsem Yvesův syn. To neskrývám. Ale mé jmenování není jen o rodinných vazbách, ale o tom, co Ubisoft v tuto chvíli potřebuje. Poslední desetiletí jsem strávil sbíráním zkušeností uvnitř i vně Ubisoftu, vedením týmů, řízením značek a zvládáním změn v rychle se měnícím odvětví. Také jsem se vědomě rozhodl odejít, když to dávalo smysl, abych se učil a rostl jinde,“ tvrdí Charlie Guillemot v rozhovoru pro Variety.

zdroj: vlastní video redakce

Je třeba mu dát za pravdu, že si v minulosti skutečně prošel několika zajímavými pozicemi. Vedl mobilní studio Owlient, které vydalo třeba Tom Clancy's Elite Squad, které po roce ukončilo provoz. Po neúspěchu ze společnosti odešel a pomohl založit firmu Unagi zaměřenou na Web3 gaming, AI a NFT. Po oznámení vzniku nového tělesa se vrátil „domů“.

Ubisoft ho logicky brání a tvrdí, že jeho kariérní zkušenosti na křižovatce mezi inovací a managementem do firmy přinese pochopení rychle se měnící dynamiky herního odvětví i očekávání hráčů. Má tak ztělesňovat novou generaci vedení zaměřenou na novátorství, kvalitu a upřednostnění hráčů.

Kvůli tomu bude Charlie Guillemot řešit kreativní směřování a marketing, zatímco Christophe Derennes se postará o produkci a technologie. Z oficiálního rozhovoru s oběma vyplývá, že společně chtějí trochu upravit směřování firmy, aby víc odpovídalo mladému publiku a jeho stylu konzumování obsahu. Což mimo jiné znamená kratší, ale kvalitní herní zážitky. Situace na trhu je dle dua oproti minulosti stabilní a klíčové je, aby jednotlivé projekty dokázaly „vystoupit z davu“ a zaujmout.

Na pořadu dne jsou ale kromě her i jiná média, kam zjevně spadá třeba čerstvě oznámená seriálová adaptace Assassin's Creed. Vedení za doprovodu externích poradců z Tencentu se svými kroky každopádně pokusí stabilizovat problematický stav, v němž se Ubisoft točí v kruhu odkladů, nesplněných očekávání a propouštění.