Ubisoft brzdí – velké hry odkládá, ale vydání Sands of Time se blíží

15. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft oficiálně potvrdil, že zkoušený remake Prince of Persia: The Sands of Time Remake dorazí ještě v současném fiskálním roce, tedy do 31. března 2026. Tuto informaci společnost uvedla ve svém čerstvém finančním výkazu, který ale uvádí, že se některé z největších připravovaných titulů francouzského vydavatele odkládají.

Šéf Ubisoftu Yves Guillemot řekl, že několik klíčových projektů dostane více času na vývoj, aby měly co nejlepší šanci na úspěch. Detaily o tom, kterých sérií se zpoždění týká, ale neuvedl. Už teď je však jasné, že posuny vydání ovlivní období let 2026 až 2028. Zřejmě jde o reakci na kostrbatý vývoj Assassin's Creed Shadows, který se dočkal hned dvou odkladů a místo listopadu vyšla nakonec v březnu. Také Star Wars Outlaws na tom při vydání nebyly technicky nejlépe.

Co to znamená pro hráče? Návrat série Splinter Cell, o kterém se mluví už roky, může být ještě vzdálenější. Stejně tak pokračování The Division třetím dílem může dorazit až ke konci dekády. Vše nasvědčuje tomu, že Ubisoft dává přednost stabilním značkám jako Far Cry nebo Assassin’s Creed a i u nich je otázkou, kdy se po tomto ohlášení dočkáme dalších dílů – je ale jasné, že asasíni budou nadále největší prioritou a máme se dočkat hned devíti dalších her.

zdroj: vlastní video redakce

Otazník visí i nad osudem prince z Persie. Remake Sands of Time byl oznámený v roce 2020, od té doby si vývoj prošel několika restarty a bůh ví, v jaké kvalitě nakonec vyjde. Legendární značka prošla mírnou renesancí s Prince of Persia: The Lost Crown a chystaném The Rogue Prince of Persia. To ale ukazuje spíš na to, že máme očekávat spíše menší hry, remastery a remaky. Vysokorozpočtového prince se už asi nedočkáme.