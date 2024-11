The Rogue Prince of Persia bude mnohem krásnější a... méně fialový

15. 11. 2024 14:28 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Slibný koktejl roguelite, perského prince a svižné hratelnosti Dead Cells udělá v předběžném přístupu The Rogue Prince of Persia další významný krok... nebo vlastně spíše skok! S listopadovým updatem se hra dočká na early access standardního nášupu nového obsahu, ale taky úplně nový vizuál, který potěší převážně milovníky konzervativního vzhledu akrobatického šlechtice. Princ totiž smyje fialovou pokožku.

Netradiční vizáž hlavního hrdiny se podle tvůrců z Evil Empire nehodí do nové barevné palety. Celá hra totiž projde výraznou zkrášlovací kúrou – vystínovaná prostředí, mnohem detailnější pozadí, evokativní používání barev. To vše má podtrhovat nejen žánr, ale příběh a celkovou atmosféru značky Prince of Persia.

S novým vizuálním updatem Glow-up se ale pojí i nový obsah, kterým hra efektivně nabobtná v rámci biomů, nepřátel, bossů, narativní dynamiky, předmětů a schopností na dvojnásobek od vydání v early accessu letos v červnu (což byla i největší Pavlova výtka v dojmech z hraní).

The Rogue Prince of Persia dostane lákavý update 21. listopadu a zároveň na chvíli zamíří do slevy.