Týmovka Concord nebude mít battle pass. Pomůže to ale s malým hráčským zájmem?

Když jsem hrál betu chystané týmovky Concord, kterou na PC a PlayStationu 5 hodlá vydat Sony, měl jsme z ní docela dobrý dojem. Ten ale nezakryl fakt, že jde zkrátka o jednu hru z mnoha a nepředkládá na stůl nic nového, co byste neviděli u konkurence.

Concord nebude free-to-play, jako například Overwatch 2, Apex Legends nebo Valorant. Na Steamu a PlayStation Store jej pořídíte za 40 eur. To má jednu výhodu: Ve hře nebude battle pass. O dalších mikrotransakcích nepadla v otázkách a odpovědích na sociální síti X ani zmínka, ale můžeme doufat, že se Sony vydá správnou cestou. Tedy, když si zaplatíte za prémiovou hru, nebude v ní dodatečná monetizace.

Thank you to everyone that took part in the #ConcordBeta!



Before you officially board the Northstar next month, we wanted to answer some of your most common questions during the beta! pic.twitter.com/b9VFb2FGXn