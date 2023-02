Two Point Campus si můžete vyzkoušet zdarma. Rovnou s novým valentýnským obsahem

10. 2. 2023 10:56 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jestli jste v nedávné době přemýšleli o tom, že si zakoupíte povedený Two Point Campus, ve kterém si můžete splnit svůj dávný sen a postavit si školu snů, chvíli zadržte. Aktuálně se totiž objevila možnost, která vám s tímto rozhodováním pomůže.

Když aktuálně zamíříte na Steam, tak si ji zde můžete zcela zdarma stáhnout a vyzkoušet, a to až do pondělí 13. února. K tomuto testování je dostupný veškerý obsah, a to včetně toho, který dorazil po vydání v rámci bezplatných aktualizací. To by vám tedy mělo dát jasnou představu o tom, jestli vás titul baví či nikoli.

Pokud očekáváním dostojí, rovnou na této platformě lze využít doprovodnou 30% slevu, a hru tak získat za necelých 700 korun.

Hráče na ostatních platformách by mohlo mrzet, že se jich tato akce netýká. Avšak jestli už patříte k majitelům hry, tvůrci myslí i na vás. Do hry totiž vyšla další velká aktualizace, která povyšuje verzi na 4.0 a hlavně přidává nový obsah. A jelikož se blíží svátek všech zamilovaných, téma bylo jasné.

Obsah se nese v duchu Valentýna, takže si kampus můžete vyzdobit třeba tunelem lásky, kobercem ve tvaru srdce, zamilovanými balónky či kyticemi růží. A aby byla láska šířena v každém koutě, vaši zaměstnanci se mohou převléct do obleku Amorka.

Nicméně pravý Amorek je pouze jeden a s ním je spojena nová výzva. V té sbíráte skóre skrze romantiku a tvoření párů mezi svými studenty. Abyste však takové páry mohli vytvořit, musíte nejdříve zapůsobit na Amorka prostory, které musí být uzpůsobené lásce. V podstatě je tedy třeba z vaší školy vytvořit růžový teror. Jakmile bude okřídlený dohazovač spokojen, zanechává vám bombičky lásky, s nimiž mezi svými svěřenci už jednoduše vytvoříte páry.

Všechny novinky ve hře zůstanou i po uplynutí tohoto svátku. Jestli ale nejste jeho fanouškem, můžete si v nastavení sezónní obsah vypnout.

Kromě nového obsahu došlo i na opravu různých technických prohřešků. Jestli vás zajímají detaily pro jednotlivé platformy, můžete zamířit na oficiální fórum, kde si nastudujete kompletní seznam změn.

zdroj: Envision Entertainment

Aktualizace je zdarma dostupná pro všechny platformy, tedy pro PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch. Hru si taktéž můžete zahrát skrze službu Xbox Game Pass.

Kvality základu si lze připomenout v recenzi, kde Adam Homola udělil velice spokojených 8 z 10.