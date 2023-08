Two Point Campus se v datadisku vrátí do nemocničního prostředí

4. 8. 2023 12:59 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Povedený tycoon výstavby a správy univerzitního kampusu Two Point Campus opisuje oblouk a vrací se zpátky ke kořenům. V novém DLC Medical School se totiž znovu podíváme do nemocničního prostředí, v němž Two Point studios před pěti lety debutovalo s duchovním nástupcem Theme Hospital –⁠ Two Point Hospital. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Vedení lékařské univerzity bude primárně snahou ukočírovat studenty medicíny a pokusit se je vzdělat s co nejmenšími ztrátami na životech pacientů. V dodatku můžete založit tradiční vzdělávací půdu pro doktory nebo ošetřující personál.

DLC nabídne trojici nových lokací a dva nové kurzy s šesti speciálními místnostmi. Vrátí se také některé známé neduhy a léčivé postupy z Two Point Hospital, například psychiatrie, jednotka intenzivní péče nebo operační sál. Dále získáte další dva archetypy studentů a více než 60 předmětů.

Studenti si lékařskou praxi vyzkouší na vlastní, krví zbrocené ruce. Kampus může například přijmout pohotovostní nával pacientů po katastrofě, lékařské vybavení může schvátit požár, no a pokud se léčba nevydaří, bude třeba se vypořádat s duchy zesnulých, kteří vám začnou na chodbách univerzity strašit.

Two Point Campus: Medical School vychází 17. srpna na PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Do 24. srpna můžete DLC pořídit v 10% slevě za bez centu devět eur.