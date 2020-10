Tvůrci Van Helsinga chystají artušovské RPG King Arthur: Knight’s Tale

14. 10. 2020 10:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Neocore Games má poměrně zajímavé portfolio. K jeho tvorbě patří fajnová diablovková trilogie The Incredible Adventures of Van Helsing, akční RPG Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr a pak celá řada her o králi Artušovi. Legenda o rytířích kulatého stolu tvůrce zjevně ještě neopustila, jelikož jejich další hra nese název King Arthur: Knight's Tale.

Nejde o pokračování jejich stejnojmenné válečné série, ale o pro studio úplně nový žánr. Žádné akční RPG à la Diablo, žádná strategie ve stylu Total War. King Arthur: Knight's Tale je fantasy RPG s prvky managementu království a s tahovými souboji na čtvercové síti.

V bezpečí Kamelotu, který budete postupně opravovat a rozšiřovat o nové budovy s novými funkcemi, si u kulatého stolu vybíráte hrdiny z řad 30 rytířů, se kterými vyrazíte na desítky misí rozesetých po Avalonu.

Jakožto sir Mordred prozkoumáváte mystický ostrov a odhalujete temný příběh skrze důležitá rozhodnutí mající vliv na morálku vaší družiny. Každý hrdina se vylepšuje podobně jako se vylepšujete sami v běžných RPG. Má tedy vlastní strom dovedností, patří do jedné z pěti tříd, třímá vybavení, kterým ho obdaříte, a protože má i svou osobnost, může se vlivem vašich rozhodnutí klidně otočit proti vám.

zdroj: Neocore Games

Každý rytíř je navíc pouhým smrtelníkem, a pokud si ho v boji nepohlídáte, můžete o něj nadobro přijít. Nejedná se o permadeath, který byste si mohli vypnout v nastavení. Smrt tu prostě číhá vždy a všude.

Po absolvování 20 příběhových misí a případných vedlejšáků se vám odemkne endgamový obsah s novými výzvami, náhodnými questy, boss fighty a další zábavou, jejímž cílem je dále levelovat hrdiny.

Také vám přijde, že tvůrci při prvním oznámení nešetří detaily? Dokonce upřesňují, že vás čeká 7 nepřátelských frakcí, 50 typů nepřátel, 10 bossů a 50 bodů zájmu na mapě...

To proto, že hra je vesměs v poslední fázi vývoje. King Arthur: Knight's Tale vyjde už v prvním kvartálu příštího roku na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series za 40 dolarů.

Nicméně už teď si můžete hru předobjednat přes kickstarterovou kampaň, kde vás vyjde na pouhých 26 dolarů a navíc by se vám měla dostat do rukou již v prosinci v rámci přístupu do uzavřené bety. Tvůrci mají přichystané i stretch goaly, ale zatím jsou na míle vzdálení cíli 150 tisíc dolarů (3,5 milionu korun).