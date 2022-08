Tvůrci Subnauticy chystají tahové sci-fi

Unknown Worlds, tvůrci podvodní adventury Subnautica, oznamují svou novou hru ve spolupráci s vydavatelstvím Krafton, které studio koupilo loni v říjnu. Na konkrétnější informace a video si musíte počkat do konce srpna, kdy bude hra odhalena na Gamescomu, už nyní ale autoři prozrazují, že půjde o tahovou záležitost pod zbrusu novou značkou. Nejde tedy o již oznámené pokračování série Subnautica, jehož vývoj studio ohlásilo letos v dubnu.

