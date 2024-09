Tvůrci Space Marine 2 odpovídají na nejpalčivější otázky a nápady od komunity

20. 9. 2024 14:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Asi se nikomu v Saber Interactive nezdálo, že se ze Space Marine 2 stane takový hit. Nicméně, i Kuba ve své recenzi vysvětloval, že i když je hra nesmírně zábavná, pořád je co zlepšovat, a tak tvůrci vydali vlastní Q&A, tedy spíše odpovědi na otázky, které z komunity často vychází a na které se jim odpovědět chtělo.

První palčivý dotaz se týká problémů s připojením, které postihují především určité regiony, v době vydání zejména jihovýchodní Asii. Chystá se prý masivní patch, který tyhle problémy vyřeší, mezitím studio a vydavatel navyšují serverovou kapacitu.

Boti, respektive vaši spolubojovníci v kampani ovládaní umělou inteligencí, byli častým předmětem debat a kritiky, že toho moc nedělají. Saber Interactive říkají, že jde zčásti o záměr, aby neubírali na pocitu výjimečnosti hráče, nicméně vedlejším efektem je, že některé části jsou těžší, než původně zamýšleli. Opět by to měl změnit chystaný patch, díky kterému by vaši parťáci měli být aktivnější především v soubojích s bossy a v kampani budou víc reflektovat její cíle.

zdroj: Focus Home Interactive

To se bude týkat i obtížnosti Veteran, na kterou si hráči nejvíce stěžují v kontextu toho, že je s počítačem ovládanými společníky prostě příliš těžká. Patch by ji měl upravit, aby nebyla s boty vždy tak náročná, nicméně je to jediná obtížnost, které se budou úpravy týkat.

Další série zodpovězených dotazů se týká balancování multiplayeru. V otázce PvE a toho, že Assault se zdá být slabší než ostatní, je odpověď studia taková, že zatím stále sbírají data, aby mohli (ne)efektivitu případně řešit. Případy hráčů, kteří vás na konci PvE s kamarády z mise vykopli, aby mohli sami shrábnout víc zkušeností, vyřeší úprava, že vždycky dostanete XP na základě toho, kam jste se v misi dostali. Hloupé chování hráčů bohužel žádný patch nevyřeší.

Co se týče PvP, vždycky má větší problém ohledně balancování. Studio aktuálně řeší možnosti toho, jak rozšířit PvP mód, nabídnout hráčům vlastní lobby apod. Otázka balancování jednotlivých tříd bude ale na delší lokte. Je příliš brzy a tým teprve sbírá data, než se odhodlá k nějakým větším zásahům.

Série otázek se kupí také kolem Chaosu a jeho hráčů. Existuje sice dost možností, jak svého mariňáka ověsit chaotickými prvky, ale pořád jsou to Primaris mariňáci, které prostě Chaos nemá. Tým se tenhle nesoulad sice snaží vyřešit, ale žádné jednoduché řešení nemá. V rámci světa Warhammeru nebude dávat smysl World Eater se sniperkou, technicky jsou pak výrazně odlišné modely Heretic Astartes problém proto, že clipují skrz ostatní modely. Prozatím tým tedy bude stát za svým a přidávat ikony a další kosmetické předměty, které zrádcovské legie odliší.

zdroj: vlastní video redakce

Studio se nebrání ani eventuální tvorbě nových tříd, ale jedním dechem dodává, že jsou náročné na vývoj a mezi řádky jde vyčíst, že už teď mají vývojáři na talíři víc práce, než kolik zvládají stíhat. To samé se týká nových zbraní na blízko, budou, ale určitě ne hned. Stejně tak i možnost upravit tvář svého mariňáka, byť tady je příslib jasný, bude!

Z technických záležitostí visí velký otazník nad nastavením FOV. Studiu se do něj příliš nechce, protože mění vizuální tvář hry a střílečky z pohledu třetí osoby jsou v tomto ohledu jiné než ty z pohledu vlastních očí. Nicméně, prý tuto možnost zváží.

Co naopak vývojáři úplně shodili ze stolu, je takzvaný shoulder swap, což je prostě přepínání mezi tím, zpoza kterého ramena se na akci díváte. To je prý příliš náročné, protože by to chtělo kompletně nové animace a přechody, jelikož hra prostě má svůj daný styl, ve kterém se s touto možností nepočítalo.

A ne, nedostanete možnost nosit pláště s kapucí mimo třídu Eliminátorů, protože to je prostě identifikující znak sniperů.