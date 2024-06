Tvůrci Sniper Elite představili britskou apokalypsu Atomfall

10. 6. 2024 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Věděli jste, že Japonci a Ukrajinci nejsou jediní, kdo mají ve své historii kaňku týkající se jaderné elektrárny? Černobyl je samozřejmě nejprofláklejší a dočkal se nejedné hry, ale to neznamená, že by si své videoherní zpracování nezasloužily i jiné nemilé události.

Jednou takovou je i požár britské jaderné elektrárny, k němuž došlo v roce 1957 a stal se odrazovým můstkem vývojářů ze studia Rebellion, stojícím za fajnovými sériemi Sniper Elite a Zombie Army.

Jejich nová hra Atomfall představí alternativní realitu, v níž tato katastrofa navždy změnila svět. Jedná se o akční survival pro jednoho hráče, v němž se ocitáte na špatné straně zdi vymezující oblast karantény.

Od jaderné katastrofy uběhlo již pět let a vše v okolí elektrárny se změnilo k nepoznání. Vznikly různé frakce peroucí se o moc, ulicemi se potulují obří bojoví roboti, někteří lidé zmutovali v monstra a vy si s tím vším hodláte poradit s revolverem či prostým lukem. Na průzkum světa je pak přirozeně navázaný sběr surovin a crafting.

O atmosféru by se vedle postapokalyptického námětu měla postarat paranoia studené války, lidový horor a prvky z klasické britské tvorby, jakou je například Doctor Who či Den trifidů. Jak se to celé povede poskládat dohromady, se dozvíme někdy v příštím roce na počítačích a konzolích současné i minulé generace (vyjma Switche).