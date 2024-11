Tvůrci remaku Black Mesa pracují na vlastní střílečce

12. 11. 2024 12:59 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Autoři fantastické předělávky původního Half-Life do moderního kabátku, Black Mesa, se místo práce na restaurování her jiných studií soustředí na vlastní značku. A poprvé dávají nahlédnout, na čem vlastně pracují. Rogue Point bude taktická kooperativní střílečka s roguelite prvky.

V blízké budoucnosti si mohou korporace objednávat soukromé armády přes aplikace rychleji, než donášku burgeru z libovolného fastfoodu. To dává pojmu nepřátelské převzetí úplně nový rozměr a nadnárodní válka o zdroje a know-how nabírá pořádně explozivní obrátky. Naštěstí je tady tým nezávislých profesionálů Rogue Point, který bojuje za poslední zbytky svobody před dystopickou budoucností.

A tady přicházíte na řadu vy a až tři vaši kamarádi, se kterými utvoříte perfektně sehrané komando... anebo bandu zmatkujících zelenáčů, kteří napáchají více škody než užitku, jak mnohdy bývá zvykem. Náhodně generovaná kampaň slibuje, že žádná dvě dohrání nebudou stejná, a to neznamená jen úrovně, ale i unikátní výzvy. Jednou to bude tiché plížení do budovy a hackování serverů, jindy záchrana rukojmích. Překážky vás budou nutit improvizovat a hlavně taktizovat a synchronizovat pohyby.

Co z toho? No, kromě zábavy hlavně odemykání kosmetické výbavy, zbraní, modifikátorů kampaně a specifických loadoutů, které vám dají nové způsoby hraní a přístupu k řešení svízelných situací. Každý operátor bude mít i vlastní strom schopností, který se přenáší mezi jednotlivými runy, i když vaše jednotka zhyne pod palbou korporátních pohůnků.

Rogue Point vyjde někdy v příštím roce v předběžném přístupu, ve kterém si pobude zhruba rok.