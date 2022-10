Tvůrci průšvihu Babylon’s Fall nelámou hůl nad live service hrami

10. 10. 2022 11:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Platinum Games stojící za peckami jako Bayonetta, Astral Chain či Nier: Automata má za sebou velmi hořkou zkušenost s první live service hrou Babylon's Fall, která v recenzích dostávala pořádně na frak a před pár dny, jen pár měsíců po jejím vydání, bylo rozhodnuto o jejím definitivním ukončení.

Šéf studia Acuši Inaba nyní poprvé promluvil pro web Videogames Chronicle o svých pocitech a co tato zkušenost znamená pro budoucnost studia. Ale vzhledem k tomu, že hru Babylon’s Fall vydává Square Enix, je smlouvou do značné míry vázán mlčenlivostí, takže musí tak trochu chodit okolo horké kaše, což – jak přiznává – mu není úplně po chuti.

„Jediné, co zde můžeme komentovat, pokud jde o samotné ukončení služeb hry Babylon's Fall, je to, že tento nešťastný závěr mohl u našich oddaných fanoušků a hráčů vyvolat určité zklamání, možná i hněv,“ říká Inaba.

„A jakékoli zklamání, které jsme mohli způsobit našim fanouškům, nás nesmírně mrzí, protože jsme jako vývojáři přiměli naše oddané fanoušky k tomu, aby se tak cítili. Poskytování jakýchkoli jiných pocitů než radosti a zábavy z našich výtvorů je něco, z čeho jako vývojáři vůbec nemáme radost,“ dodává.

Inaba dále zdůrazňuje, že je pád Babylonu pro studio cennou zkušeností, po níž ale rozhodně neláme hůl nad celým modelem „hry jako služby“. Právě naopak jsou v Platinum nadále odhodlaní do tohoto odvětví pronikat i v budoucnu s tím, že se možná zbaví partnera.

Ze zpovědi totiž vyplývá, že spolupráce s vydavateli není ideální, studio si nemůže udělat věci úplně po svém a nemůže také vinu za úspěch či neúspěch přikládat jen sobě. Podle Inaby je důležité, aby v jednom studiu, jednom týmu vznikala jak základní hratelnost, tak i prvky oné dodatečné služby.

Neříká ale, že by to nutně dopadlo jinak, kdyby na Babylon's Fall dělali od začátku do konce úplně sami. Jen se nám tu potvrzuje předchozí snaha studia oprostit se od závislosti na vydavateli a postarat se jak o vývoj, tak distribuci svých her.