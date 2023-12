Tvůrci odmění 15 milionů hráčů God of War Ragnarök epilogem s roguelite prvky

8. 12. 2023 4:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

God of War Ragnarök letos 9. listopadu oslavil své první narozeniny a hráči už snad ani nedoufali, že by se ještě dočkali nějakého nového obsahu. Studio Santa Monica se je ale rozhodlo překvapit během The Game Awards oznámením DLC Valhalla, které vyjde za pár dní zdarma pro všechny.

A že vás je! K 15. listopadu se na PlayStationu 4 a PlayStationu 5 dohromady prodalo 15 milionů kopií hry, k níž máte o letošních Vánocích dobrý důvod se vrátit. Valhalla je totiž příběhovým epilogem příběhu, takže se do něj vlastně radši nepouštějte, pokud jste ještě nedohráli celou hru.

Pokud vás spoilery netrápí, můžete se do DLC pustit kdykoliv, jelikož je od základní hry vyjma příběhu zcela oddělené. Jedná se totiž o soubojové zkoušky s prvky roguelite, kdy má váš Kratos přístup ke všem zbraním a jeho strom dovedností je plně odemčený.

S každým pokusem pokořit zkoušku před vámi si budete volit glyfy vylepšující různé statistiky, perky a runové útoky, přičemž se můžete hnát za dočasnými i trvalými odměnami. Za nasbírané suroviny si mezi pokusy budete vylepšovat jak Krata, tak i samotnou Valhallu.

Na výběr bude z pěti obtížností, přičemž s nimi souvisí i množství odměn. Odměnou vám bude i odhalování tajemství a slušivé kusy zbroje, které mají ale pouze kosmetickou funkci. Bezplatné DLC Valhalla pro God of War Ragnarök vyjde již 12. prosince v 18:00.