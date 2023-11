Podívejte se na vtipné bugy z vývoje God of War Ragnarök

Fight Club #652 - S Pavlem Barákem o Game Developers Session

The Last of Us Part II Remastered - Oznámení

God of War Ragnarök - Midgard Mishaps 2

GamesPlay - Bzzzt

GamesPlay - EA Sports WRC

GamesPlay - Robocop: Rogue City

GamesPlay - Alan Wake II

GamesPlay - Lords of the Fallen

GamesPlay - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

GamesPlay - Endgame Starfieldu

GamesPlay - Forza Motorsport

A Highland Song - oznámení

Outer Wilds: Archaeologist Edition - Předobjednávky

Magicraft – Ukázka

The Witcher: Sirens of The Deep - Teaser

Golden Joystick Awards 2023

Games Off #36 - Naše filmové a seriálové tipy

Fight Club #651 - Osmdesátkoví hrdinové ve hrách

PlayStation Portal Remote Player - Trailer