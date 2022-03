Tvůrci nastiňují první obsahové rozšíření MMORPG Lost Ark

3. 3. 2022 15:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Lost Ark si už několik týdnů žije svým vlastním, velmi populárním životem. Akční MMORPG vzalo celý svět útokem a začalo trhat rekordy. Přitom, kdo to ještě nevíte, Lost Ark vyšel již před několika lety v Jižní Koreji a až teď se dostalo na zbytek světa.

To mimo jiné znamená, že se hra za ty roky pořádně vyvinula, ale k nám se kupodivu nedostala její finální verze. Jinými slovy, korejská verze je momentálně mnohem bohatší než ta naše. Ale to se časem změní. Tvůrci nastiňují první obsahové updaty, které máme očekávat počínaje březnem.

Březnový update slibuje minimálně dva nové prvky. Prvním z nich je nová příběhová epizoda nazvaná Kadan, v níž se můžete těšit na nové úkoly, jimiž vás provedou nové i vracející se postavy, nebudou chybět filmečky a navštívíte nové ostrovy. Po příběhové stránce se dozvíte víc o Sidereals a budete pátrat po legendárním Kadanovi, prvním z těch, kterým se podařilo porazit strážce (Guardian).

zdroj: Smilegate RPG

Nová příběhová linka je ale podmíněná postupem dosavadní hrou. Musíte mít dokončený Feiton a úkoly Yorn - Let There Be Light, Whispering Islet - Start of Our Story a Illusion Bamboo Island - End of the Trials. Návštěva nových ostrovů se doporučuje hráčům s vybavením na úrovni alespoň 1 100.

Druhým představeným prvkem, který obohatí Lost Ark v průběhu března, je nová endgame aktivita Abyss Raids. Jedná se něco velice podobného Guardian Raids. V tomto módu se osm hráčů pokusí porazit strážce v časovém limitu a s omezeným počtem oživení na celou skupinu. Rozdíl je v tom, že budete čelit větším, zlejším a mnohem náročnějším strážcům, než s jakými se obvykle setkáváte.

Tvůrci budou na nejrůznějších kanálech postupně odhalovat další body březnového updatu, které zahrnou i nespecifikované změny a opravy chyb. No a časem se snad dočkáme i recenze, která bude velmi, ale velmi poctivá, neboť náš recenzent už má v Lost Arku stovky hodin…