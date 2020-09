Tvůrci modu Long War pro XCOM dokončují vlastní strategii Terra Invicta

30. 9. 2020 16:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

O modifikaci Long War pro XCOM: Enemy Unknown jste už možná slyšeli. A pokud ne, pak vězte, že jde o produkt rozšiřující základní hru o víc než 700 malých i velkých změn, díky kterým je původní zážitek delší, ale i náročnější. A proč zůstat u neplacených modů, když se evidentně můžete vývojem her i živit?

Tvůrci modu se proto pustili do vlastní hry Terra Invicta, o které jsme poprvé psali již v roce 2015. A teď si ji připomínáme proto, že započala svou 30denní pouť na Kickstarteru. Během prvních šesti hodin se podařilo vybrat cílovou částku 20 tisíc dolarů (464 tisíc korun), ale o pár hodin později je vybraná částka již dvojnásobná.

Tvůrci ze studia Pavonis Interactive prý mají dostatek financí na dokončení hry, ale peníze navíc by jim umožnily zapracovat i nějaké dodatky jako třeba nové hratelné frakce a dabing. V současnosti se počítá s vydáním hry v následujícím létě, ale pokud se vybere hodně peněz (a tedy se začne pracovat na dalších funkcích), půjde o předběžný přístup.

Terra Invicta může být vaše již od 25 dolarů a slibuje poměrně zajímavou zápletku. V naší galaxii se objeví invazivní mimozemšťané a vy se jakožto vůdci jedné z mnoha pozemských skupin snažíte přijít jejich záměrům na kloub a naklonit si světové mocnosti na svou stranu.

Takže nebudete bojovat jen s mimozemskou hrozbou, ale i s konkurenčními výzvědnými službami. S pomocí spřátelených států a jejich financí začnete budovat vesmírnou letku, kterou následně vyšlete proti společnému nepříteli. Tehdy zakusíte tahové souboje s plánováním letových manévrů a ve stylu Battlefleet Gothic: Armada si přehrajete následnou akci.

Dojde i na budování vlastní vesmírné základny, budete řešit průmyslovou výrobu, politiku a mnoho dalšího. S XCOMem to ve výsledku vlastně nemá mnoho společného a je to podle mě dobře. Než aby se tvůrci modu Long War pouštěli do x-té iterace proslavené hry, přicházejí s něčím skutečně vlastním. Tak snad se jim tato sázka vyplatí.