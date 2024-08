Tvůrci modu Fallout: London slibují vypořádání s pády a další opravy

8. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Team Folon, který stojí za masivní londýnskou modifikací pro Fallout 4, slibuje v brzké době opravu nejčastějších potíží trápících zájemce o Fallout: London. Nejprve se chtějí hotfixem vypořádat s četnými pády hry, posléze by měl následovat obsáhlejší patch, který adresuje další technické patálie.

Fallout: London na konci července poprvé ve velkém měřítku rozpracoval myšlenku, jak by dopady nukleární války mohly vypadat v evropských kulisách. O jeho kvalitách se u nás na webu nedávno rozepsal Kuba, ani jemu se ale nevyhnuly četné technické problémy. Část jich sice vychází ze samotné podstaty enginu, na kterém běží Fallout 4, to ale neznamená, že se tvůrci modu nebudou snažit spravit to, co opravit půjde.

„Podpora našeho modu ze strany komunity nás úplně odrovnala. Váš entusiasmus a zpětná vazba pro nás znamená všechno,“ píše Team Folon na Discordu.

V příspěvku nastiňuje své plány do budoucna, počínaje hotfixem. Ten by měl odstranit minimálně část příčin, proč Fallout: London často padá, a bude v sobě zahrnovat další mod, Buffout 4, který bylo pro hladší chod doposud nutné instalovat samostatně. Do té doby tým na svém Discordu nabízí osobní konzultace každému, kdo má problémy mod rozchodit.

Autoři modifikace plánují také podrobněji představit některé funkce, které podle nich nejsou tak používané, jak původně čekali. Po vydání hotfixu chystají ještě mnohem obsáhlejší patch, jímž hodlají opravit veškeré nahlášené problémy, včetně questů.

Nakonec Team Folon nabízí také nahlédnutí za oponu vývoje anglického modu. Sledovat ho můžete zítra, 8. srpna, od 21:00 na Twitchi tvůrčí skupiny.