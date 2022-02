Tvůrci hry Shovel Knight vybírají na Kickstarteru na nový projekt Mina the Hollower

3. 2. 2022 8:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Kultovní indie hra Shovel Knight vyšla v roce 2014 a získala si oddanost nejednoho hráče. Retro grafika a hratelnost inspirovaná Mega Manem byly zkrátka trefou do černého. Studio Yacht Club, které na hře pracovalo, od té doby vydalo řadu DLC, která dokonce před třemi lety vypustilo v jednotné kolekci. Tentokrát ale vývojáři definitivně zakopali válečnou lopatu a pustili se do nové projektu.

Ten nese jméno Mina the Hollower a momentálně na Kickstarteru vybírá peníze na svůj vývoj. Mina podobně jako předchozí titul sází na retro vzhled. Na rozdíl od Shovel Knighta se ale v hratelnosti inspiruje víc v The Legend of Zelda: Link's Awakening nebo Castlevanii. Mezi dalšími inspiracemi tvůrci zmínili i Bloodborne.

Ve hře převezmete roli Miny, která se vydá do podzemí, aby zachránila prokletý ostrov Tenebrous. V tom jí bude pomáhat laso a řada dalších zbraní, které si můžete vylepšovat pomocí různých talismanů. Hra se mimo jiné inspiruje v gotickém románu ve stylu Frankensteina nebo Drákuly, takže se můžete těšit na horor plný temných tajemství.

Jak se zdá, i tentokrát se tvůrci trefili do černého. Projekt na Kickstarteru během prvních 12 hodin vybral cílovou částku – tedy 311 tisíc dolarů. Podle šéfa vývoje, Aleca Faulknera, ovšem za rozhodnutím vyrazit na Kickstarter nejsou ani tak finanční důvody, jako spíš zapojení komunity do vývoje – tedy stejně jako to studio mělo v případě prvního Shovel Knighta.

Co se týče data vydání, zatím žádné nepadlo. V případě první hry ji ale studio dokázalo vydat zhruba rok po úspěšné kampani.