Tvůrci hororu Abandoned reagují na obavy o zrušení projektu

4. 4. 2022 15:17 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hra Abandoned se dostala do širšího povědomí poté, co se začalo spekulovat, že je do ní nějakým způsobem zapletený Hideo Kodžima, a že by snad mohlo jít o duchovního nástupce Silent Hillu. Studio Blue Box Games se těmto tvrzením muselo bránit, jelikož nebyla pravdivá, a po nějaké době se musí bránit znovu dalším falešným výkřikům.

Fanoušci si všimli, že z twitterového účtu studia zmizela spousta příspěvků týkajících se budoucnosti projektu včetně plánů vydat hratelné demo. Fanoušci se proto začali obávat, že tvůrci od hry dávají ruce pryč, tedy že její vývoj zrušili.

Těmto dohadům však tvůrci učinili přítrž, když na Twitteru přiznali, že jednoduše nestíhají. Jejich plán vydat v prvním čtvrtletí letošního roku jak aplikaci poskytující jistý realtimový zážitek, tak demoverzi Abandoned: Prologue byl až příliš ambiciózní. Dostaneme to zkrátka o něco později.

Andymu Chalkovi z PC Gameru se podařilo přímo od tvůrců zjistit ještě dodatečné informace. Předně byl opraven, že Abandoned: Prologue není demo, ale samostatná, byť menší hra oproti finální Abandoned. Dále se dozvídáme, že se nejedná o exkluzivitu PlayStationu 5, jelikož hra se zároveň vyvíjí i pro počítače, přičemž vývoj pro obě platformy probíhá nezávisle na sobě.

Co už bude exkluzivní PlayStationu 5, je zmiňovaná aplikace a jinou exkluzivitou pravděpodobně bude vydání hry v rámci počítačů jen v Epic Games Store a ne na Steamu. V tuto chvíli ale neznáme datum vydání ničeho – ani plné hry, ani aplikace a prologu na žádné z platforem. Víme jen to, že hra zatím nebyla opuštěna. Opak by vzhledem k jejímu názvu byl poněkud úsměvný.

Výhledově do budoucna bychom se měli dočkat ukázky z vývoje prologu. Tvůrci se na svém Twitteru dotázali komunity, zda by o něco takového stála, a z téměř 40 tisíc reakcí je 64 % respondentů pro.