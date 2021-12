Tvůrci brilantního Sira Branteho chystají mysteriózní RPG ze sirotčince Mother of All Secrets

21. 12. 2021 13:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ruské studio Sever se letos představilo vynikající příběhovou hrou The Life and Suffering of Sir Brante, které Vašek pro její originální svět, silné postavy, výborně napsaný scénář a krásnou podobu knihy udělil zaslouženou devítku.

Vývojáři ani náhodou nelení a již na plné obrátky pracují na své další hře Mother of All Secrets. Ta už na první pohled připomíná hru víc než „gamebookovský“ Sir Brante a okamžitě umí zaujmout tématem – stáváte se sirotkem v sirotčinci, který zahalují podivná tajemství s okultním podtextem.

Ve hře dostanete 14 dní na to, abyste dělali prakticky cokoliv. Poté přijede tajemný host a nikdo neví, co se stane... Z nejrůznějších obyvatel panství si proto stihnete udělat přátele i nepřátele, překazíte cizí plány a dáte do pohybu své vlastní. Jde tu o čas, a to nejen o dny, ale i hodiny, jelikož s úderem každé celé se veškerá soukolí na pozadí scény opět pootočí.

Zatím se můžeme jen dohadovat, zda Mother of All Secrets poběží v reálném čase, či zda se velká ručička posune o hodinu dále nějakým vyloženě vámi ovládaným způsobem. Tvůrci si to bohužel zatím nechávají pro sebe.

I o hlavním herním mechanismu toho moc neprozrazují. Hru ovládáte kartami, které představují vaše nejrůznější akce, schopnosti, předměty, dokonce i dialogy. Podle všeho máte svůj balíček, který se asi bude proměňovat podle toho, jak se bude utvářet vaše osobnost a jak se budou objevovat nové možnosti. Kartami disponují i ostatní postavy a bude důležité vypozorovat jejich schopnosti a úmysly s předstihem, jelikož přemícháním jejich balíčků se změní jejich osobnost.

Zní to rozhodně zajímavě – kéž bychom měli ukázku, která by to pořádně předvedla! Musíme si zkrátka ještě počkat. Mother of All Secrets vyjde někdy v příštím roce na počítačích.