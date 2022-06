Tvůrci Alien: Isolation představili multiplayerové akční loupeže Hyenas

23. 6. 2022 11:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Creative Assembly je sice primárně spojené se značkou Total War, která rok co rok dostává nový díl z historie i Warhammeru, ale v rámci firmy se najdou i týmy, které dělají na jiných značkách, jmenovitě třeba výborném hororu Alien: Isolation z roku 2014. A právě tento tým představil svůj další projekt.

Hra Hyenas bude prakticky úplným opakem milovaného Vetřelce. Singleplayerový zážitek je střídán ryzím multiplayerem, hutná atmosféra rozjuchanými barvičkami. Jedná se o PvPvE styl, kdy proti sobě a proti prostředí soupeří rovnou pět týmů po třech hráčích.

Ti všichni se vrhnou na jednu z vesmírných lodí, na nichž si pracháči uchovávají své cennosti. Nejste žádnými klaďasy, jednoduše se chcete přiživit na majetku šťastnějších a nebýt tolik na mizině. Rivalita mezi týmy je tak daná – nakrást víc než ostatní, dostat se k těm nejcennějším kouskům a ve zdraví prchnout. Ale zároveň proti vám budou stát obranné systémy lodí, zamčené dveře a tak podobně.

K dispozici budete mít nejrůznější zbraně a vychytávky, přičemž líté boje s ostatními týmy mohou probíhat i ve stavu beztíže. První trailer sice vykresluje zajímavý výtvarný styl, ale těžko soudit, zda je jakkoliv reprezentativní ve smyslu výsledné hratelnosti. Jinými slovy, záběry z hraní prozatím chybí.

Není rovněž zcela patrné, zda budou Hyenas placenou hrou, nebo free-to-play, ale z několika indicií to vypadá spíš na druhou variantu. Tvůrci totiž prozradili, že ve hře nebudou žádné pay-to-win mechanismy (proč by to vůbec zmiňovali u placené hry?) a hra se má postupně vyvíjet s příchodem nových hyen a lodí k vykradení, což sice může být myšleno v rámci jakéhosi příběhu, ale stejně tak by se to dalo chápat jako dodatečný obsah po vydání.

Detailů je zatím málo, ale už brzy by se měla naskytnout první příležitost si hru vyzkoušet. Tvůrci jsou si totiž dobře vědomí toho, s čím vstupují na dost přeplněný trh, a tak chtějí hráče nalákat skrz uzavřené testování. Do něj se máte hlásit na oficiálních stránkách, které ale v době psaní článku nefungují.

Hyenas vyjdou v příštím roce na počítačích, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X|S.