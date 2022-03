Tvůrce modifikací pro Arma 3 pracuje na vlastní taktické střílečce připomínající SWAT

9. 3. 2022 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Z moddera vývojářem vlastních her: Takových případů už tu několik bylo a tento je velmi nadějný. Autor modifikací pro českou vojenskou simulaci Arma 3 se rozhodl zhodnotit své zkušenosti a pustil se do vývoje vlastních her pod hlavičkou francouzského studia Helios Production.

V roce 2020 dokončil akční survival adventuru v otevřeném světě Heavenworld, která ale na Steamu není příliš dobře hodnocená. Aktuální produkt studia je na tom už mnohem lépe. Taktická hra Black One: Blood Brothers vzdávající hold původním titulům ze sérií Ghost Recon a Rainbow Six je čistě singleplayerovou sandboxovou střílečkou připomínající svými systémy i starý dobrý SWAT. Aby hra byla co nejrealističtější, spolupracuje na ní bývalý francouzský námořní důstojník z jednotky Commandos Marine.

Black One: Blood Brothers už na první pohled vypadá dost solidně, a jakmile se zakoukáte do videa výše, možná vás překvapí i hloubkou herních možností. Taktizování hraje prim a vypadá tak, že si na zjednodušené verzi prostředí z ptačího pohledu naplánujete konkrétní cestičky svých parťáků a jejich úkony, abyste se následně pustili do akce, přičemž hrát můžete za libovolného ze svých operativců a volně se mezi nimi přepínat.

zdroj: Helios Production

Nechybí vyrážení dveří, vrhání omračujících granátů, využívání rozličných zbraní a jiného vybavení v přestřelkách s nepřáteli, ke slovu přijdou i brýle pro noční vidění, a dokonce po vašem boku může pobíhat čtyřnohý parťák.

Přiznám se, že mi hra Black One: Blood Brothers trestuhodně utekla pod radarem, jelikož v předběžném přístupu na Steamu je k dispozici už od poloviny ledna. Ale lepší dát jí prostor později než vůbec, ne? Aspoň už ji stihly otestovat stovky hráčů, od nichž dostala hodnocení blížící se 80 procentům, což je na indie studio a takto masivní projekt hodně slušné.

Tvůrci se o hru rovněž dobře starají a od jejího spuštění vydali velkou spoustu updatů, které nejen opravily nějaké chyby a postaraly se o vyvážení systémů, ale přidaly třeba pohled ze třetí osoby, minové pole, kde využijete zmíněného psa, nové mapy pro boje ve stísněných i rozlehlých prostorách, nové obtížnosti a mnoho dalšího.

Vypadá to, že Black One: Blood Brothers je evolucí jiné hry studia zvané Black Day, která ale byla v průběhu vývoje zrušena, tak snad nečeká stejný osud i aktuální titul. Přitom v předběžném přístupu má hra setrvat klidně další dva roky, ale už teď by mohlo jít o dobrou alternativu pro mnohem populárnější Ready or Not.