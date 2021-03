Dali byste si další SWAT? Ready Or Not je jeho duchovním nástupcem

22. 3. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V chystané taktické střílečce Ready Or Not nepůjde tolik o střílení, jako o taktiku. Přestože hra může na první pohled vypadat jako klon Rainbow Six Siege a i přítomnost kooperativního a kompetitivního multiplayeru něco takové naznačuje, skutečnost by nemohla být odlišnější. Ready Or Not má totiž nejblíž sérii SWAT, za jejíž speciální zásahové jednotky hrajete i zde.

Naběhnout do domu plného teroristů a rukojmích, zmáčknout spoušť a rozsévat smrt kolem sebe… Takový scénář se sem vůbec nehodí. Takový scénář by totiž skončil vaší smrtí, v tom lepším případě jen neúspěšným zásahem.

Tady musíte k intenzivní situaci přistupovat s chladnou hlavou. Zmapovat terén, zvolit nejvhodnější přístupový bod, prozkoumat, co se skrývá za dveřmi s pomocí zrcátek, vyrazit dveře beranidlem, aplikovat na přítomné slzný plyn a začít rozdávat ikonická rychlopouta na svíjející se grázly.

zdroj: Team 17

Můžete to dělat sami a velet své vlastní jednotce umělou inteligencí řízených parťáků, kterým rozdáváte rozkazy skrze herní nabídku, nebo zvolit mnohem autentičtější přístup hlasového zadávání. Ano, můžete řvát i na podezřelé, ať se vzdají, a uklidňovat civilisty. Tomu se říká RPG.

Pokud počítačovým parťákům moc nevěříte, můžete využít možnosti kooperace s přáteli a Ready Or Not bude mít i jistou formu PvP, kde se SWAT utká se zlotřilou organizací. Tvůrci si dali záležet na realističnosti hry nejen v oblasti zbraní a soubojového systému, ale rovněž vytvořili krycí systém s maximální možnou svobodou vykukování – nejedná se jen o jednu polohu jako ve většině her, ale sami si určíte, jak moc se odhalíte.

Hra Ready Or Not je ve vývoji již od roku 2016 a od jejího oznámení zanedlouho uběhne čtvrtý rok. Vydání plné hry je sice stále v nedohlednu, ale už teď se do ní můžete pustit. Pokud tedy budete ochotní obětovat 120 dolarů za Supporter edici, která vám zajistí přístup do probíhající alfy.

V červnu se hra objeví v předběžném přístupu na Steamu, za který vypláznete tučných 50 dolarů, přičemž plná hra vás vyjde na 60. Chcete-li ušetřit, předobjednejte si hru z oficiálních stránek za 40 dolarů. Zní to skvěle, další SWAT bych si dal strašně rád, tak snad to bude stát za to.