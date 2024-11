Tvůrce Dragon's Dogma a Devil May Cry povede vlastní studio

Icuno Hideaki, mozek, který stojí za Dragon's Dogma a Devil May Cry, koncem srpna po 30 letech ukončil angažmá v Capcomu. Nyní už víme, kam jeho kroky směřují dále. Výrazná herní osobnost, která se podepsala pod úspěšnými a skvělými sériemi, zůstává v oboru.

Kreativního šéfa najali v LightSpeed Studios, spadajících po čínský Tencent. Nemusíme se bát, že by najednou začal pracovat na nízkorozpočtových pixel artech, Hideaki se pořád bude držet kopyta a má v plánu vyvíjet AAA akční hry, které posunou hranice videoherní tvorby a budou zkoumat nové příležitosti pro vyprávění a gameplay.

Na konkrétnější informace, než že studio má pobočky v Ósace a Tokiu, budeme samozřejmě muset nějaký ten pátek počkat, přece jen nezaschnul ani inkoust na pracovní smlouvě. Navíc týmu zbývá obsadit celá řada klíčových pozic, jak je patrné z výpisu pracovních míst. Hledá se například designér uživatelského rozhraní, animátoři, grafici, zvukaři, seniorní vývojáři i technická podpora.

Exciting news! We’re thrilled to welcome Hideaki Itsuno as Head of LightSpeed Japan Studio! With over 30 years of experience, @tomqe will lead the development of AAA action games with our global teams. Join us in our global talent recruitment! pic.twitter.com/srLATCjgtM