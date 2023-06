Tvůrce Avowed se vyjadřuje k obavám ohledně vizuálu hry

20. 6. 2023 9:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Povedených RPG není nikdy dost. Avowed od veteránů z Obsidian Entertainment pak jistě má ambice se mezi ně zařadit. Slibného kandidáta naznačuje přítomnost známého světa Eora ze série Pillars of Eternity, dynamické souboje či slibovaný zástup zajímavých postav i společníků. Nicméně nedávná ukázka se záběry ze hry přeci jen nějaké ty otázky vyvolala.

zdroj: Microsoft

Oproti původnímu teaseru z roku 2020 se docela výrazně proměnila atmosféra, která nabrala především z pohledu pestrých barev. To by ovšem problémem samo o sobě nebylo. Někteří hráči (třeba ti na RPG Codex) ale vyjádřili obavy o celkovou kvalitu vizuálního zpracování, kterou častokrát přirovnávají třeba až k éře Xboxu 360. Velkou kritiku schytávají třeba modely postav.

Na obavy fanoušků se posléze rozhodl reagovat i jeden z vývojářů, Briar Diem. Ve skutečnosti do jisté míry souhlasí s tím, že ukázka rozhodně neukazuje to, jak titul v reálu vypadá, případně vypadat bude. Vinu přikládá například kompresi a dodatečným úpravám barev. Pokud následně hráči chtějí trochu přesnější představu o tom, jak bude RPG vypadat, vydané oficiální screenshoty jsou podle něj přesnější.

Zároveň tvrdí, že celá hra rozhodně není takto prosvětlená, barevná a na pohled pozitivní. Naopak by svět měl přinést velkou variabilitu, která půjde ruku v ruce s různými postavami, úkoly, dialogy a herními mechanismy. A jelikož titul prozatím nedorazila ani do alfa fáze, tak ještě dojde na různé úpravy, například osvětlení.

Diem taktéž pronesl, že projekt si má projít zatím nejdelším testovacím obdobím, jakým ve studiu kdy měli, což znamená, že se Avowed nejspíše dočkáme až někdy v druhé polovině roku 2024.

Poměrně zajímavě se pak Diem vyjádřil na konto rozlehlosti titulu. Během představení Carrie Patel v rámci Xbox Games Showcase Extended prohlásila, že velikostně titul bude odpovídat hrám, jako je The Outer Worlds nebo Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Podle Diema je však toto prohlášení „nefér“, jelikož Avowed má být ve skutečnosti „velké a otevřené“. Podle tvůrce oficiální komentáře spíše mají za úkol krotit očekávání, ale ve výsledku by svět měl být větší než zmínění předchůdci.

Jak tomu nakonec bude, to se uvidí až příští rok, během kterého se Avowed chystá na PC a Xbox Series X/S. Už od vydání bude RPG taktéž dostupné ve službě Xbox Game Pass.