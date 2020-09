Třetí díl podvodní střílečky Aquanox Deep Descent vyjde už příští měsíc

25. 9. 2020 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vývojáři míní a vývojáři mění. Před třemi lety se světu připomnělo pokračování podmořské střílečkové série Aquanox, které bylo tehdy dva roky ve vývoji po úspěšné kickstarterové kampani a připravené v témže roce vyjít. „Hra by měla vyjít ještě letos,“ psal jsem v tehdejší novince, přičemž „letos“ nakonec neznamenalo rok 2017, ale 2020.

Tvůrci až teď, po třech letech, znovu vystoupili na světlo a připomněli se se hrou, na kterou už svět zapomněl. Ale ne proto, že by byla nezajímavá. Podvodních bitev nezní zrovna mnoho, takže Aquanox Deep Descent můžeme s klidem považovat za velmi unikátní titul.

Sice opět vypráví příběh apokalypsy, ale tentokrát té, kterou prožil Noe a kterou „realistickým“ způsobem ztvárnil třeba snímek Vodní svět. Jenže v Aquanox se lidstvo neuchýlilo do obří archy plovoucí na povrchu jednoho gigantického oceánu. Vydalo se pod hladinu do bývalých těžebních a výzkumných stanic.

Lidem brzy došlo, že i pod vodou se dá soupeřit o zdroje, a tak války nikdy neskončily. A právě do bitev kompaktních ponorek se zapojíte i vy. Budete prohledávat vraky křižníků, prodávat vzácné materiály a vylepšovat si své plavidlo. Můžete budovat méně odolné, ale svižné průzkumníky, nebo naopak pomalé, ale tuhé bojové stroje.

V Aquanox Deep Descent na vás čeká příběhová kampaň, kterou můžete proplout sami, nebo v online kooperaci až čtyř hráčů, kteří k vám mohou kdykoliv přiskočit. Jejich postavy mají v příběhu své místo, takže nepůjde o panáky zcela vytržené z kontextu. Nebude chybět ani kompetitivní multiplayer s několika klasickými módy.

Vypadá to, že už nás nečeká žádné dlouhé čekání vyplněné tak akorát mlčenlivostí vývojářů, protože Aquanox Deep Descent oznamuje datum vydání na 16. říjen. Týká se to pravděpodobně jenom platformy PC, i když hra byla původně oznámená i na PlayStation 4 a Xbox One. Buď tato informace v traileru chybí záměrně a z konzolí sešlo, či se dočkají později. Nebo je to jen nechtěné opomenutí.