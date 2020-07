Trailer vizuální novely Shadows of New York ukazuje upíří rozpolcenost

30. 7. 2020 15:15 | autor: Šárka Tmějová

Pokračování Vampire: The Masquerade – Coteries of New York se hratelností od svého předchůdce nebude nijak zvlášť lišit, o kvalitách vizuální novely ale rozhoduje především příběh. Jak název napovídá, v Shadows of New York se opět vydáte do ulic Velkého jablka, tentokrát ovšem coby člen klanu Lasombra.

Díky tomu hlavní hrdinka není vidět v zrcadlech, ale ani na bezpečnostních kamerách nebo na fotografiích, což z ní dělá ideální adeptku na vyšetřování podivné vraždy vůdce místní odnože Anarch. Zároveň je vyvrhelem a politickým vězněm, takže jde jen o další způsob, jak se jí zbavit.

Shadows of New York je vhodné jak pro veterány světa Vampire: The Masquerade, tak i pro naprosté nováčky, kteří by do tajů jeho 5. edice chtěli proniknout. Mimo vyšetřování politické vraždy budete coby dítě noci samozřejmě muset řešit také ukojení věčné žízně po krvi nic netušících obyvatel.

Přestože jde o pokračování Coteries of New York, podle tvůrců si vizuální novelu můžete vychutnat i samostatně. První díl sloužil jako naprostý úvod do spleti klanů a soupeřících frakcí z pohledu nového proměněnce, Shadows of New York má být osobnějším příběhem upírky, která už ve společenství má své místo a její osobnost můžete jen zběžně ovlivňovat, namísto abyste ji od základů tvořili.

V jejím příběhu se setkáte s novými i starými známými nemrtvými tvářemi a na objevení všech záhad a nuancí vám rozhodně nebude stačit jeden průchod.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York vyjde na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch v letošním roce.

zdroj: Draw Distance