Trailer na The Callisto Protocol odkrývá děsivá tajemství vesmírné věznice

3. 10. 2022 16:23 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Začal nám říjen, což znamená, že se kvapem blíží Dušičky, slavnost Všech svatých, Halloween a tak dále. Na nadpřirozenou náladu se teď můžete naladit novým trailerem na nadcházející survival horor The Callisto Protocol, v němž vás vývojáři ze Striking Distance Studios vezmou na průzkum děsivých tajemství na pozadí věznice Black Iron na Jupiterově měsíci Callisto.

Vedle nové upoutávky se technický ředitel studia Mark James v rozhovoru pro magazín VG247 před víkendem rozpovídal o umělé inteligenci. Ta se má velkou měrou podílet na budování napětí – může se totiž někdy rozhodnout na vás nezaútočit. „Místo toho skočí nepřítel do šachty před vámi, ujistí se, že jste ho viděli, ale on místo toho čeká, jen aby vyskočil z úplně jiné šachty a zaútočil, když to přestanete čekat vy,“ popsal herní systém James.

Právě systém ventilačních šachet má být velmi propracovaný a udržovat vás v nejistotě, kdy nikdy netušíte, co a odkud na vás zrovna vyběhne, ale s jistotou víte, že nejste sami.

„Jako hráči předpokládáme, že cokoliv, co na obrazovce vidíme, na nás zaútočí. Takže když se to nestane, znejistíme. A v tenhle moment vás můžeme znervóznit, v tomto případě zazní zvuky, které vám jen lehce napoví, co se kolem vás asi děje. Může to být nedaleké rachtání, může to být vzdálenější rána. Možná je to v jiné místnosti. AI čeká na svůj moment. Na ten nejhorší moment pro vás,“ směje se James.

Když v kritickém momentu selžete a zemřete, můžete se spolehnout, že se nepřátelé příště zachovají jinak, abyste se na jejich bafnutí nemohli připravit. Navíc se podle Jamese budou postupně přizpůsobovat vašemu stylu hraní, a pokud je kupříkladu nezabijete na první ránu, biofágové se schovají a později se vrátí mnohem agresivnější.

The Callisto Protocol vychází 2. prosince pro PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One a PS4.