Total War: Warhammer míří na mobily

24. 11. 2020 15:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ke spojení strategické série Total War a fantasy série Warhammer došlo poprvé před čtyřmi lety, přičemž si plodů této spolupráce mohli doposud užívat pouze hráči na PC. Již brzy by se to ale mělo změnit v mobilním spin-offu Total War Battles: Warhammer. Simulaci války do vašeho mobilu přinese čínský NetEase ve spolupráci s Creative Assembly a samozřejmě oficiální licencí od Games Workshop.

Mobilní hra je založená na zasazení klasického stolního Warhammeru, odehrávat se bude na ostrově Warpstone, který si se svými lordy musíte podmanit a vyčistit ho od skavenů. Ti si hodlají vyhloubit hnízdo právě pod ostrůvkem.

Pomůže vám v tom diplomacie, lstivost a samozřejmě také epické bitvy v reálném čase. Tak trochu jako v původní počítačové hře Total War: Warhammer, se kterou toho novinka očividně sdílí víc než jen podobný název. Na první pohled je vidět, že bitvy jsou omezenější, těžko se v nich bude řezat deset tisíc orků a lidí, ale na poměry mobilů to i tak vypadá na slušné šarvátky, které by si oko laika možná mohlo splést s těmi na PC.

Součástí Total War Battles: Warhammer bude také spolupráce s přáteli a budování aliancí. Jeho beta by na Android a iOS měla dorazit příští rok, přihlásit se k ní zatím můžete na oficiálním webu.