Tormented Souls vás vezmou do zlatých časů survival hororu

6. 8. 2020 16:20 | autor: Pavel Makal

Přestože hráči často hartusí na to, že jsou hry pořád stejné a originálních nápadů je poskrovnu, úspěch titulů, jako je The Evil Within nebo aktuální remaky starších Resident Evilů naznačuje, že co se survival hororů týče, jsou staré pořádky stále velmi vítány. A protože na Silent Hill od Konami čekáme už pekelně dlouho, rozhodl se tým Pqube, že si udělá svůj vlastní.

Nově oznámená hororová hra Tormented Souls skutečně připomíná změť snad všech klišé, která žánr za roky své existence použil. Má zrnitý filtr, podivné sídlo, které někdo přestavěl na nemocnici, a také hlavní hrdinku, která se s amnézií budí nahá ve vaně a s hrůzou zjišťuje, že je napojena na jakýsi medicínský přístroj.

Autoři naprosto nezakrývají, že se nechali inspirovat ve starých klasikách (no, možná je spíše pěkně vykradli), ale zároveň slibují moderní ovládání a dynamičtější kameru. V roli Caroline Walker vás čeká pátrání po ztracených dvojčatech, které se ale velmi brzy změní v boj o holý život. Jako tradičně budete sbírat a kombinovat předměty, luštit zapeklité hádanky a velmi pravděpodobně dojde i na boj.

zdroj: Pqube

Ze Silent Hillu si Tormented Souls půjčují i nápad s dalšími realitami, do nichž budete vstupovat skrz zrcadla. Tato schopnost vám může významně pomoci obrátit zapeklitou situaci ve svůj prospěch.

Hra má vyjít na PC, PS4, Xbox One i Switch, a to někdy v průběhu příštího roku.